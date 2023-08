Høyre klar på en ting i valgkampen – det skal privatiseres

Høyre har vært uklare om det meste i denne valgkampen, men at eldreomsorgen skal privatiseres om de vinner valget er det ingen tvil om. For mange ansatte på sykehjem eller i hjemmetjenesten kan det bli en ny tøff hverdag hvis Høyre får velgernes tillit. Det betyr dårligere lønnsutvikling, dårligere pensjon og dårligere arbeidsvilkår. For ansatte i kommunene er dette et arbeidsgivervalg. Ønsker du en sterk offentlig velferd, eller Høyres privatisering av omsorgstjenestene? For Arbeiderpartiet er valget enkelt. Vi sier nei til mer privatisering og økte klasseskiller i eldreomsorgen.

Trine Lise Sundnes som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Kristian Horpestad)

Vi kjenner godt til hva som har skjedd når private sykehjem har blitt kommunale sykehjem. Ansatte har gått opp titusenvis av kroner i lønn og har fått en vesentlig bedre pensjon. Det er mange eksempler på ansatte som har gått opp rundt 100 000 kroner i lønn fordi lønnsutviklingen hos de private aktørene er dårlig og forskjellene øker over tid.

Vi leser stadig om folk som har tjent seg rike på å eie private helseforetak i Norge. Jeg får inntrykk av at Høyre fryder seg mer over å gå i bresjen for rike eiere enn at dette forandrer livet til mange ansatte i pleie- og omsorgssektoren til det verre.

Mange av Fagforbundets medlemmer vil for eksempel få om lag 1 million kroner mindre i pensjon hvis de blir privatisert. Hvorfor vil Høyre gi arbeidsfolk en krevende hverdag i krevende tider? Hvorfor vil de vanskeliggjøre kommunens muligheter til å omdisponere ansatte ved behov? Dette er resultatet når en privatiserer kommunens helse- og omsorgspersonell og ender opp med mange ulike private eiere. Noen av de med eierinteresser fra utlandet og andre eiet av investeringsfond. Og når det er investorene som står bak, vet vi at skattepengene våre skal vokse inn i deres lommer på bekostning av ansatte og bestemor.

For meg handler eldreomsorg om å gi mest mulig pleie- og omsorg til de som trenger det, med folk som har anstendige lønns- og arbeidsforhold. Pengene skal brukes på gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, høyere bemanning og sikre god kvalitet på velferdstjenestene som gis. Når kommunen privatiserer disse oppgavene, havner store deler av pengene i lomma på private helsekonsern med bankkontoer i utlandet. Det skal ikke være mulig å tjene store penger på eldreomsorg, det er ikke derfor vi betaler skatt. Derfor er dette et retningsvalg.

Vil du ha ordna arbeidsforhold med Arbeiderpartiet eller ta sjansen på Høyres privatiseringsiver? Valget er ditt.

