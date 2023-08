Helse for alle?

«Dette må skolene få bestemme selv», er en gjenganger i debatten når politikere møtes og diskuterer aktuelle saker. Da handler det om ting som gratis skolemat, mobilfri skole eller innføring av daglig fysisk aktivitet. Fra et folkehelseperspektiv er det vanskelig å se at det er et gode for elevene at dette ikke besluttes nasjonalt. Med dagens løsning er de isteden avhengige av å ha flaks med skolen eller kommunen for å få en sunn skolehverdag.

[ Etter nødkeisersnitt fikk ikke Melissa se sønnen sin på 27 timer ]

Mina Gerhardsen synes vi har får dårlig beskyttelse av barn og unge mot godteri-reklame. (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel)

Kampen om daglig fysisk aktivitet har pågått lenge. Den rødgrønne opposisjonen klarte å lage et flertall for dette i 2017, sammen med KrF, men seieren ble sabotert av Solbergregjeringen. Støreregjeringen har i sin egen plattform lovet å få dette til, men foreløpig er det lite å se til handlekraft på området. Isteden ser det ut til at målet vannes ut stadig mer. I den nye folkehelsemeldingen er ambisjonen redusert til å gjelde 5.–10. klasse, og en stortingsmelding som kommer neste år. Norske barn beveger seg altfor lite i forhold til hva de trenger. Aktivitetsnivået faller fra seksårsalder, og etter hvert er de stillesittende mesteparten av tiden de er våkne. Daglig fysisk aktivitet i skolen vil sikre at alle får beveget seg nok. Forskningen viser at dette er bra både for læring, helse og trivsel. Sju av ti lærere og ni av ti foreldre støtter dette tiltaket. Men i dag er det opp til den enkelte lærer, skole eller kommune om de skal få det, på tross av flertall på Stortinget og klare løfter fra regjeringen.

[ Vil ha valg neste år – soldatene kan stemme fra skyttergravene ]

Skolemat handler også om flaks. Selv om stadig flere barn går på en skole eller bor i en kommune med ulike løsninger for skolemat, er flertallet fortsatt uten. Her har vi også solid forskning på at skolemat hjelper. I Sverige viser funn at skolematen gir bedre resultat ikke bare på skolen, men i resten av livet. Skolemat utjevner forskjeller, noe som er ekstra viktig i en tid der mange ikke har råd til å kjøpe den sunne maten. Det er også begrenset behov for mer forskning på at det er lettere å lære på en full mage enn med en tom. Norge er et unntaksland. Om lag 80 prosent av verdens land har skolematordning. Inn i valgkampen er dette en lokal kampsak, der skolematen settes opp mot mye annet. Fordi gratis og sunn skolemat har så mange gode gevinster, burde det ikke være en lokal kampsak, men en nasjonal æressak å sikre at alle får et slikt tilbud.

[ Vi er gode til å fikse problemer. En dag må vi slutte å lage dem ]

I sommer var FN ute og oppfordret til mobilforbud i skolen. For litt siden fikk vi også en norsk studie som viste at mobilfrie skoler gir bedre læring og mindre mobbing. Norske barn er europamestere i internett. For mange går det mange timer hver dag til å se på skjerm. Det har mange effekter, som svekket konsentrasjonsevne, men det påvirker også helsen. Skjermtiden kommer i veien for andre ting som er viktig, som lek, aktivitet og søvn. Åtte av ti foreldre ønsker et mobilforbud i skolen, viser tall fra Opinion. Likevel står vi også her i en lokal diskusjon, fra det enkelte klasserom til den enkelte kommune. Igjen skal eleven ha flaks for å få en skoledag der mobilen ikke tar mye plass, selv om kunnskapen vi har er at det er et gode med den pausen fra telefonen.

[ Klimaforsker: – Det er ikke dommedag. Det er verre enn som så ]

I vårt langstrakte land er det mye som må tilpasses ulike forhold. Det er forskjell på bygd og by, for eksempel. Lokale muligheter vil også være ulike. Derfor trenger vi nasjonale krav og nasjonale løsninger. Noen skoler har kantine og noen ikke. Da må skolematplanene tilpasses dette. Noen skoler har natur rett ved, mens andre har små og innebygde skolegårder. Det vil prege hva slags fysisk aktivitet som passer. Men selv om skoler og kommuner er ulike, er barn ganske like. De fungerer bedre med mat som gir næring til lek og læring. De trenger fysisk aktivitet. De har det bedre med et mobilfritt læringsmiljø.

Det er på tide å ta den kunnskapen vi har om hva som gir en helsevennlig skoledag og sørge for at saken flyttes fra lokal kamparena til nasjonale ambisjoner for en sunnere skolehverdag. Ungene fortjener politikere som byr dem på mer enn flaks.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen