Høyre skal styrke eldreomsorgen – og det offentlige skal betale

Arbeiderpartiet vil ikke snakke om kvaliteten på eldreomsorgen. De vil kun diskutere hvem som driver den.

Vi må snakke om utfordringene i norsk eldreomsorg. I Oslo kan vi lese om Rodny (84) som har blitt stelt av minst 61 forskjellige ansatte på et halvt år. I Trondheim slår ombudet for helse-, velferd- og oppveksttjenester alarm om situasjonen i Trondheim-omsorgen. Bergen var Ivar på 102 år en av 100 eldre som ventet på sykehjemsplass tidligere i år. Og i Oslo er 43 % misfornøyd med kvaliteten i eldreomsorgen. Dette er utfordringer som må løses.

Selv om mange ansatte i helsesektoren gjør hva de kan for å gi de eldre verdig omsorg, hører vi fortsatt alt for mange skrekkhistorier. Mange steder i landet har vi rett og slett et for dårlig tilbud av tjenester til hjelpetrengende eldre mennesker. Likevel fremstiller Arbeiderpartiet private sykehjem som den store utfordringen i eldreomsorgen. Det er det ikke.

For Høyre er det ikke så viktig hvem som driver sykehjemmet. Så lenge de ansatte har et godt arbeidsmiljø, brukerne får en god og verdig behandling og de pårørende er fornøyde, er Høyre det også.

Dette lokalvalget handler om hvordan vi kan styrke kvaliteten i hjemmetjenesten og på sykehjemmene. Kommunerevisjonen i Oslo viser at manglende kompetanse hos de ansatte og feil bemanning er grunnen til behandlingssvikten i eldreomsorgen i Oslo. På Ullern helsehus, der Brennpunktdokumentaren som rystet oss alle, var vikarbruken på hele 45 prosent. Dessuten var det færre sykepleiere og større andel ufaglærte der enn andre steder. Det viser at kompetanse har noe å si.

Ett av Høyres viktigste løfter denne valgkampen, er å redusere andelen ufaglærte i hjemmetjenestene og på sykehjemmene med 10 prosent frem mot 2023. De ansatte må ha kompetansen som må til for å kunne drive verdig og god eldreomsorg. Det er jo tross alt en grunn til at vi har utdanningsløp som gir oss faglærte og sykepleiere. Nettopp fordi omsorg handler om kvalitet og kunnskap.

Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet ville forklare velgerne hvordan de skal løfte kvaliteten på eldreomsorgen, fremfor å skremme om privatisering.

Høyre vil ha et samfunn med muligheter for alle. Det handler også om at alle eldre skal få en verdig alderdom med en eldreomsorg som tilpasser seg dem. Etter et langt liv skulle det bare mangle at kommunene våre ga omsorg man kan glede seg til å få.

