Ses vi på banen?

Vi er inne i perioden med skolestart for helt nye, for gamle elever og studenter i alle aldre. Felles for disse er at de starter på ny. I et nytt miljø.

På et nytt sted eller i en ny klasse.

Både spennende og skummelt på samme gang.

– Ensomhet og utenforskap er blant vår tids største utfordringer, skriver inkluderingsansvarlig i Norges Håndballforbund, Benedicte Fjeldberg. (Norges Håndballforbund)

Ensomhet og utenforskap er blant vår tids største utfordringer. Derfor er det bærekraftig på sikt at alle blir inkludert og finner seg et nettverk nå når den nye undervisningshverdagen starter. Det er imidlertid fremdeles en opplevelse av at idrettens betydning i kampen mot utenforskap er fraværende i den politiske debatten og valgkampen.

Det å engasjere seg i en sport eller en annen fritidsaktivitet er sunt og bra.

Av flere årsaker.

For det første fremmer fysisk aktivitet prestasjonene på skolen. Trening bidrar til både fysisk og bedre hjerne helse også.

Å bli en del av et lag skaffer både deg og familien din et nytt nettverk. Og der kommer håndballen inn.

I vår egen strategiplan slår vi fast at Norges Håndballforbund skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Vi arbeider for at alle skal med og vi ønsker å bidra til livskraftige lokalsamfunn. Vi vil skape tilhørighet. Vi ønsker å ha et aktivitetstilbud som har plass til alle.

For til syvende og sist, så er det den tiden vi tilbringer sammen som står igjen som mest verdifull. Når vi opplever mestring og begeistring i fellesskap setter det varige avtrykk i den personlige minneboka.

Det er et samfunnsansvar å være en bidragsyter til god inkludering og mangfold i fellesskap. Dette er et ansvar vi tar på alvor og er oss bevisste.

For oss i NHF er det viktigste at du er en lagspiller. Fordi vi er et lag.

At du ønsker å bidra. Fordi du har en verdi.

At vi får bli kjent med deg og dine. Fordi vi ønsker å ha plass til alle.

At du får nye venner, finner tilbake til gamle talenter eller oppdager nye. Fordi vi trenger deg og dine kvaliteter.

Ved å være bevisst på mangfold og inkludering i alt vi gjør, blir vi i fellesskap bedre.

Så bli med da vel! Vi ses på banen.

