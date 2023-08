Idretten holdes for narr på Ekeberg

«Vi har ikke lov til å gi en lånegaranti som innebærer vesentlig økonomisk risiko for kommunen», sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal til Dagsavisen 18.juli.

Det har han rett i, men den økonomiske risikoen har byråden verken vært villig til å begrunne eller diskutere. Ikke engang når vi har fremlagt juridiske betenkninger som kommer til andre resultater.

Det stemmer ikke at prosjektet innebærer vesentlig økonomisk risiko. Det stemmer derfor heller ikke at det vil være ulovlig å gi kommunal garanti.

I november 2022 kom byrådet med en stor overraskelse til oss. Kommunen krevde plutselig 20 % egenkapital for å kunne gi garanti. Byrådet mente altså på fullt alvor at idretten må stille med nærmere 400 millioner kroner for å realisere skole og idrettsflater som kommunen har behov for – og har bedt oss om å utvikle.

Magne Brekke Magne Brekke er generalsekretær i Oslo Idrettskrets. (Privat)

Og dette fant de plutselig ut etter tre og et halvt år med prosjektutvikling og to år etter at garantisøknad første gang ble levert.

Oslo kommune har investeringsbudsjett for skoleanlegg og idrettsanlegg som langt overgår garantiene for Campus Ekeberg. Prosjektet svarer ut kommunens behovsplaner for både skole og idrett. Den alternative kostnaden for kommunen er betydelig høyere enn en eventuell innfrielse av garantiene.

Faktum er derfor at en kommunal garanti innebærer mulighet for besparelser for kommunens budsjetter, og ikke på noen som helst måte vil kunne påvirke kommunens tjenester eller finansielle situasjon.

Idrettsbyråden har gjentatte ganger hevdet at «garantien uansett vil bli stoppet av statsforvalteren». Men statsforvalteren har godkjent mange garantier som har vært mye større, relatert til kommunens størrelse og økonomi.

Oslo kommune er en av få i landet som er kredittvurdert med trippel AAA – den høyest oppnåelige karakteren. Det tilsier at statsforvalteren ikke vil underkjenne lånegarantiene med henvisning til økonomisk risiko for kommunen eller til garantienes størrelse.

Dersom kommunen faktisk har rett i sin saksfremstilling, betyr det at vi har jobbet med et prosjekt – på bestilling fra kommunen – som aldri ville vært mulig å realisere.

I denne saken har kommunen valgt å spenne bein på Oslo-idretten.

Det betyr at store deler av Oslo kommune har heiet på prosjektet og støttet oss i arbeidet, vel vitende om at det var umulig å gjennomføre. Kommunens håndtering innebærer i så fall et alvorlig misbruk av oslofolks penger.

Løsningen for at byrådet kan innfri sine flerårige løfter ligger allerede på bordet. For til tross for uenighet om egenkapitalkrav og økonomisk risiko, så har vi lagt frem et forslag til løsning som imøtekommer både kommunens og idrettens behov: Kommunen kan gjøre avtale om kjøp av Bækkelagshallen til gjenanskaffelsesverdi, og anerkjenne at dette gir Campus Ekeberg nødvendig egenkapital til at fornyet garantisøknad kan fremmes til bystyret.

Da unngås en opprivende og krevende ekspropriasjonssak, og vi kan komme videre i et arbeid som vil gagne barn og unge, idretten og Osloskolen. Dette forslaget er heller aldri blitt besvart, ei heller har det vært noe forsøk på dialog om det.

Den dialogen byråden påstår har vært god i dette prosjektet er det ikke mulig å finne spor av. Den åpenhet og ryddighet man kunne forvente i et felles prosjekt – ønsket av bystyret, byrådet og Oslos største frivillige organisasjon – har vært komplett fraværende i spørsmålet om økonomisk risiko og kommunal garanti.

I et valgår skulle man tro at byrådet ville strekke seg ekstra langt for å lande løsninger, men i denne saken har kommunen valgt å spenne bein på Oslo-idretten. Jeg håper byrådet kommer på bedre tanker, og løser dette med politisk vilje og klokskap.

