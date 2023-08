«Hvorfor vil du bli politiker?». Dette spørsmålet får jeg nesten daglig, og det stilles med stor undring.

I sommer har tilliten til politikere fått seg flere kraftige ørefiker. Styreverv til venner, aksjehandel, butikktyveri og nå sist en ny undersøkelse fra kommunesektorens organisasjon KS som viser at politikere mobber politikere.

Undersøkelsen viser at hele 43 prosent av lokalpolitikerne har mottatt hatefulle ytringer og trusler og at 31 prosent av dette har kommet fra andre politikere. Dette har ført til at mange har vurdert å slutte, mens to av ti har bestemt seg for å trekke seg fra politiske verv.

Politikerforakten har fått god næring i sommer. Likevel velger 53.306 nordmenn å oppsøke denne belastningen og akkurat nå stille til valg til kommunestyrer og fylkesting. Jeg er en av dem.

Så hvorfor i alle dager vil jeg bli politiker akkurat nå som så mange opplever det negative? Kan jeg redde verden? Kan jeg gjøre Oslo til en bedre by? Er det noe igjen å tro på? Burde jeg ikke fortsatt med en god karriere i næringslivet?

Nå står jeg altså på Oslo Høyres bystyreliste. Full av iver og pågangsmot for å vise meg verdig og kompetent til å få nok kryss og personstemmer til å bli valgt inn. Jeg har til og med flagget at mitt mål er å bli heltidspolitiker. Hva skjedde?

Grunnen er enkel, selv om det tok tid å anerkjenne den. Er man misfornøyd og synes at de som styrer land, by og bygd fører feil poltikk, er det ikke lenger nok bare å klage på Facebook.

Vil man forandre må man selv bidra og påvirke innenfra.

Nok er nok, det er min motivasjon. For min politiske overbevisning er at Oslo de siste åtte årene er kjørt helt på kanten av grøfta.

For meg er det viktig at politikk styres nedenfra. At alle skal ha frihet til å ta sine egne livsvalg, ikke få dem diktert av politikere som mener de vet bedre enn de berømte «vanlige folk».

Jeg gikk skeptisk inn i politikken. Men vi er mange som synes det er meningsfullt å gjøre mer enn å klage.

Og ikke minst handler politikk om bruken av skattepengene våre. Politisk sløsing må stoppes slik at skatter og avgifter kan holdes lavest mulig uten å redusere velferden.

Det er lenge siden en tømmerhugger kunne spasere rett fra de dype skoger til en plass på Stortinget. I dag har de fleste politikk som en langsiktig karriere og jobb og de har vært aktive i partiet siden tenårene.

Politikk er et fag, så lang fartstid er en viktig kvalifikasjon, men det er også fersk erfaring fra det sivile yrkeslivet. Derfor trues demokratiet av at det politiske klima er så røft at mange mobbes ut.

Jeg gikk skeptisk inn i politikken, men ett år i Høyre har vist meg at aktiv politikk også er et trygt og godt stede å være. Omtanke finnes til og med på tvers av partigrensene. Det som har imponert meg mest er den enorme underskogen av engasjerte frivillige som ikke står på noen valgliste, synes på talerstolene eller i media.

Hundrevis av mennesker som tidlig og sent stiller opp for å støtte sin politiske retning. Står på stand, utvikler politikk, leverer løpesedler, banker på dører og mye mer.

De gjør det tross lav politikertillit og negativ omtale. Det politiske grunnfjellet står støtt. Vi er mange som synes det er meningsfullt å gjøre mer enn å klage.

Det gir håp for fremtiden og jeg er stolt av å være en del av dette politiske håpet.

