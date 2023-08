Feilene høyresiden burde lært av

Fra forrige høyrebølge har mange norske kommuner lært at konkurranseutsetting og privatisering skaper flere problemer enn de løser i helse- og omsorgstjenestene. Vi trenger ikke gjør de samme feilene om igjen.

Jeg synes ikke at skattebetalernes penger skal gå til å bygge private fond, men like viktig er at privatisering vil svekke både vilkårene til de ansatte og helsetjenestene til innbyggerne.

De siste ukene er det blitt slått fast at de som jobber i kommersielle sykehjem får dårligere lønnsvilkår enn i kommunale. Det er bare én av grunnene til at konkurranseutsetting og kommersialisering av omsorg er en dårlig idé.

I 2017 var det 26 kommersielle sykehjem i Norge. Nå er det bare tre igjen. Når kommuner over hele landet, til og med Høyre-styrte kommuner som Austevoll, har valgt å ta sykehjemmene tilbake, er det fordi kommersialisering fører til tap av kontroll over både penger og kvalitet.

Når sykehjem er drevet av private, er informasjon om bemanning og arbeidsvilkår unntatt offentlig innsyn. Et kommersielt sykehjem er avhengig av et godt omdømme. Det skaper dårlige betingelser for ansatte som vil melde om avvik eller varsle om brudd på forsvarligheten.

Dermed vet vi mindre om tjenestene befolkningen får i kommersielle sykehjem. Det svekker tjenestene til befolkningen.

De kommersielle tar også ofte i bruk alle muligheter til å få mest mulig penger ut av avtalene de gjør med kommunene. Både i kommersiell eldreomsorg og fra rusinstitusjoner, er det gjentatte eksempler på at de kommersielle plasserer brukerne i de tyngste gruppene. De som gir mest inntjening.

Dette gir mer penger i kassa for de kommersielle; de får mer penger for hver bruker enn avtalt. Andre måter å spare på er å erstatte sykepleierstillinger med lavere lønna arbeidskraft eller bemanne tynnere.

Høyre lover at «kvalitet skal trumfe alt», og at de vil droppe pris som et kriterium for hvem som vinner konkurransen. Problemet er at kvalitet i eldreomsorgen er vanskelig å kontraktfeste, forhåndsbestemme og objektivt kontrollere. Uten innsyn får kommunen bare informasjon gjennom eiermøter. Da ender de ofte med å måtte bruke mye ressurser på tilsyn og kvalitetssikring.

Det er også sånn at de kommersielle kan trekke seg ut om driften ikke lønner seg, om driften blir dyrere enn de hadde beregna. Om de slår seg konkurs, står brukerne brått uten noe tilbud.

Skattepenger bevilget til helse skal gå til best mulig helsehjelp, ikke til privat berikelse.

Bak mange av de kommersielle helseaktørene står internasjonale fond og milliardærer i Sveits. Profittmotiverte aktører har ikke noe i velferden å gjøre. Rødt mener at skattepenger bevilget til helse skal gå til best mulig helsehjelp, ikke til privat berikelse.

Konkurranseutsetting setter helsetjenestene til befolkningen i fare. Skal vi løse utfordringene vi står overfor i helsetjenestene, må vi sikre at vi bygger gode fagmiljøer og trygge tjenester til befolkningen. Da må kommunen selv ha hånda på rattet.

