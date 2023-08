Er «folk flest» velferdsprofitører?

I 25 år har vannfødsel og medikamentfri fødsel i egen jordmoravdeling vært et offentlig tilbud i Oslo. Det ble nedlagt tidligere i år. Tilbudet har vært svært populært og ofte med lange ventelister.

Nedleggelsen ble bredt kritisert og nesten halvparten av jordmødrene som har mer enn 30 års erfaring, så seg nødt til å slutte og starte et privat selskap, Min Fødsel.

Regjeringens argument for å legge ned tilbudet var kostnader og at det er blitt færre fødsler generelt.

I partilederdebatten i forrige uke gikk regjeringen og venstresiden hardt til angrep på private tilbydere av helsetjenester. Et av argumentene var at private aktører kun er profitører som skal tjene penger på det offentlige. Arbeiderpartiet bruker ord som «velferdsprofitører» og at private aktører ikke gir like gode rammevilkår for de ansatte.

Det fremstår som at regjeringen ønsker flere fødsler, men at de vet best og skal bestemme hvordan alle i Norge skal føde. Hvorfor kan ikke gravide få bestemme selv – uten at de skal føle skam hvis de velger hjemmefødsel eller vannfødsel fremfor samlebånd?

Venstresiden er kjent for å være glad i makt og bestemme mest mulig over våre liv, men dette er maktbruk til nye høyder. Allerede har vi et problem med for lavt fødselstall i Norge. Det å ta enda mer makt til seg selv og det offentlige i møte med fødsler, kommer ikke til å gjøre tallet noe høyere.

Folk liker ikke at politikerne skal bestemme hver minste detalj i livene deres. De vil ha frihet til å ta egne valg.

Regjeringen liker ofte å vise til hva våre naboland gjør når det passer inn i deres politikk. Ser vi til alle de nordiske landene, ser vi økt vekst av tilbud lik det ABC-klinikken hadde.

I Danmark startet hjemmefødsel som et privat tilbud, mens det i dag tilbys både offentlig og privat. Hvorfor kan vi ikke se hvordan naboene våre gjør det når det kommer til fødsler?

Et privat-offentlig samarbeid er ideelt i eldreomsorgen, i helsetjenestene og ved fødsler. Noen ganger må man klare å legge vekk egen politisk ideologi, og heller se på hva som er lønnsomt for flest mulig mennesker. Man må klare å se utenfor sitt eget partiprogram og heller se på folks behov.

Jordmødre som ikke hadde noe ønske om å slutte sin jobb ved ABC-klinikken i Oslo ble tvunget til annen type arbeid eller å slutte. Er det noen som tror at jordmødre etablerer et privat alternativ for å bli profitører?

Eller kan det være at jordmødrene selv hadde så tro på de tjenestene de leverte, et så bankende hjerte for den jobben de gjør – at de ikke så andre alternativ enn å starte for seg selv? Jordmødre som ikke hadde lyst til å jobbe i det private i utgangspunktet, men som følte at de gjorde livet bedre for andre hvis de gjorde det.

Jordmødrene som startet for seg selv visste når de tok valget med å gå privat at de ville få lavere inntekt, men de gjorde det. Hvorfor prøver regjeringen å fremstille disse som nærmest ondsinnede kapitalister?

Ingen nekter for at vi trenger et offentlig og et bedre fødselstilbud enn vi har i dag. De siste ukene har det offentlige fått kraftig kritikk for sitt fødetilbud i Tromsø. Jordmorforeningen har beskrevet situasjonen ved det offentlige fødetilbudet i Tromsø som «uholdbar».

Min Fødsel får ikke støtte av Helse Sør-Øst. I valgkampen har Arbeiderpartiet ikke sagt noe om hvordan fødetilbudet i det offentlige skal styrkes. Da ABC-klinikken ble nedlagt fortalte helseminister Kjerkol at arbeidet var godt i gang med å se på nettopp dette.

Men så er det blitt stille.

Dette er vi blitt vant til fra dagens regjering. Hvorfor er det så utenkelig at det offentlige og det private jobber sammen om å gi tilbud som er høyt etterspurt?

Vi nordmenn er ikke like. Vi bor i et langstrakt land hvor behov og ønsker er forskjellige. Hvis vi ser ut mot våre naboland og andre europeiske land så er veksten av hjemmefødsler sterkt stigende.

Behovet for mangfold i tjenestetilbudet er enormt. Fødsel er noe av det største foreldre kan oppleve i sitt liv og er vel for folk flest. Da trenger vi ikke ensidige tilbud.

Skal vi klare å få opp tallet med antall fødsler i Norge er vi nødt til å tilpasse oss kvinnene og det behovet de har. Da er vi avhengige av et offentlig og privat samarbeid for å dekke behovene som trengs.

Det handler om å se utenfor egen partipolitikk og ut i den virkelige verden. Kvinnenes behov ved fødsel dekkes ikke alltid i dag.

Det kan vi og må vi endre på!

