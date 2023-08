Yrkesfag er sikreste vei til fast og trygg jobb

Tusenvis av barn og unge har i dag sitt første møte med barneskolen, sine første dager på ungdomsskolen eller videregående. Hvordan vi kommuniserer som foreldre og samfunn, påvirker hva de velger for å bli en del av Norges arbeidskraft.

Hele to tredeler av dagens medlemsbedrifter i NHO har et udekket kompetansebehov. Det er med andre ord et stort gap mellom hva arbeidsmarkedet trenger og yrkesdrømmene og -valgene, til ungdom.

Det må vi gjøre noe med dersom vi skal sørge for at det er en jobb som venter på 16-åringen, eller når 20-åringen er ferdig med studier eller videregående skole.

Som regiondirektør har jeg besøkt en rekke av NHOs medlemsbedrifter i Oslo og Viken. Stort sett alle sier det samme: Vi trenger flere folk.

Vegard Einan Vegard Einan er regiondirektør i NHO Viken Oslo. (Moment Studio)

Særlig kritisk er det for bedriftene som trenger kompetanse innenfor IKT og yrkesfag. For sistnevnte kan jeg blant annet nevne bygg og anlegg, restaurant- og matfagene og elektrofag. De unge som drømmer om å bli elektriker eller mekaniker, vil nesten helt sikkert kunne få oppfylt drømmen sin.

Faktum er at vi i dag beveger oss mot en vedvarende yrkesfagskrise. Da er det uheldig at flere av fordommene mot yrkesfagene fremdeles lever i beste velgående.

Det rammer ikke bare bedriftene som roper varsko om at de mangler kompetanse. Det rammer også ungdom som sliter med å finne en jobb som matcher med utdanningen man har valgt.

De unge som drømmer om å bli elektriker eller mekaniker, vil nesten helt sikkert kunne få oppfylt drømmen sin.

Jeg er helt sikker på at foreldre gir råd til sine barn med de beste hensikter. Likevel er det viktig å huske at mye har skjedd i arbeidsmarkedet siden man selv skulle ta det samme valget. En håndverker i 2023 har en helt annerledes arbeidsdag og karriere enn en håndverker hadde i 1990. Yrkesfag er kanskje den sikreste veien til fast og sikker jobb, ikke bare i dag, men i mange tiår fremover.

[ Stadig færre fagarbeidere har råd til bolig der de jobber: – Dette er krise ]

I yrkesfag ligger det også mange muligheter for videreutdanning – som for eksempel hos Fagskolen i Viken, som videreutdanner hundrevis av unge voksne innen en rekke fagområder som tekniske fag, helse, oppvekst og reiseliv. Det er viktig for å videreutvikle kompetansen i tråd med hva bedriftene trenger.

Mange foreldre sitter i skrivende stund over kjøkkenbordet og skal gi råd til sine håpefulle om fremtiden. Her formes mange valg. Hvert eneste år besøker NHO opp mot 20.000 jenter mellom 13 og 19 år som skal velge utdanning. Over halvparten av dem forteller at det er deres egne foreldre som har størst innvirkning på utdanningsvalget deres.

[ Det er fagarbeidere som skal bygge landet ]

Så til alle foreldre som har barn i skoleløpet: Ikke undervurder din påvirkningskraft. Vi foresatte er nemlig blant barnas viktigste rådgivere når det gjelder valg av utdanning.

Da er det særlig viktig å sikre at vi selv er oppdatert på hva arbeidslivet trenger av kompetanse. Klarer vi å sørge for at flere kjenner til hva bedriftene etterspør kan vi gi enda bedre råd som foreldre.

Med samsvar mellom ungdommens utdanningsvalg og bedriftenes behov styrker vi verdiskapingen, forebygger utenforskap og sikrer samtidig at dagens unge utdannes til morgendagens arbeidsliv.

[ Regjeringen øker utstyrsstipend til videregående ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen