Dette er forakt for arbeidsfolk

Høyre i Oslo vil åpne for at alle slags butikker kan holde åpent sju dager i uka. For at det skal bli lovlig må kommunen søke statsforvalteren om å bli et «typisk turiststed». Det mener vi ikke bør skje. Ingen trenger søndagsåpne butikker. Derimot så trenger folk en allmenn fridag.

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre, trekker fram at «Når et lite turiststed som Lampeland har søndagsåpent, så er det naturlig at Oslo sentrum også har det».

Vi er ikke enige. Oslo har over 700.000 innbyggere, Lampeland har 588. Unntaksbestemmelsen finnes nettopp for disse små stedene, ikke for storbyer som Oslo.

Utvidelse av butikkers åpningstider vil føre til at butikkansatte, som fra før av jobber ubudne arbeidstider, får enda mindre fritid enn de har i dag. Samtidig er vi sterkt bekymra for at det vil føre til søndagsarbeid også i andre sektorer.

Framfor en kultur der alt skal være åpent alltid, bør vi verne om og styrke rettighetene til arbeidsfolk. Jobbe for et samfunn der det er mulig å overleve som lokale næringsdrivende. Det er tross alt derfor vi har vernelover, som arbeidsmiljøloven med flere.

I beste fall er Høyre uvitende om hvordan det vanlige arbeidslivet faktisk er. Dersom søndager innføres som en vanlig arbeidsdag, så vil selvfølgelig alle ansatte måtte jobbe søndager, helt uavhengig av livssituasjonen din eller om du ønsker det eller ikke.

Oslo Høyre bruker eksempelet med studenter som en gruppe som kan tjene på søndagsåpne butikker, men sannheten er at de i likhet med alle andre har behov for fritid.

Solberg trekker inn «egne erfaringer» og undergraver de ansattes frykt for søndagsåpne butikker fullstendig. Det er arrogant, og viser hvor lite forståelse Høyre har overfor vanlige arbeidsfolk.

Det vil ikke bli frivillig å ha åpent på søndager. Konkurransen vil derimot tvinge butikkene til å holde åpent. Og hvem gagner egentlig det? Mest av alt de store kjedene, der eierne ikke vil trenge å stå bak kassa selv.

Taperne blir arbeidsfolk og små selvstendige næringsdrivende.

På Grünerløkka kan vi se konsekvensene når noen butikker (ulovlig) holder søndagsåpent. Da følger de andre automatisk etter. Grunnen er så enkel som at de må. Hvis ikke mister de både kunder og nødvendige inntektskilder for å kunne fortsette drifta.

Høyres syn på arbeidsfolk blir stadig mer åpenbart. Uttalelser som at «de ikke kan noen ting», «de kommunalt ansatte er velferdsprofitører» og «bestemor på anbud» sier ganske mye om hva Høyres representanter faktisk mener om noen av dem som bærer hele velferdssamfunnet på sine skuldre.

Samtidig fortsetter de å kjempe for at kommersielle virksomheter skal kunne tjene penger på bekostning av arbeidsfolks lønn, pensjon og arbeidsforhold.

Unntaksbestemmelsen finnes for de små turiststedene, ikke for storbyer som Oslo.

Det er vanskelig å forstå hvilken virkelighet Eirik Lae Solberg og flere i Høyre faktisk lever i. Tenk hvis Høyre hadde lytta til, og hatt like stor tillit til arbeidsfolk, som de har til storkapitalistene som fortsetter å bruke skattepengene våre til å øke sin egen formue.

Da ville Oslo ha vært en by med mindre forskjeller og arbeidsfolk i byen vår ville hatt det bedre både på jobb og i fritida.

Høyres politikk er for de som har mest fra før. Rødt ønsker at arbeidsfolk i byen vår skal ha det bedre på jobb, og i fritida. Vi fører en politikk som støtter fagbevegelsens krav for å ivareta arbeidstakerne. Og kampen mot søndagsåpne butikker er et av de viktigste kravene fagbevegelsen og Rødt står sammen om.

