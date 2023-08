Ikke rakk ned på ufaglærte!

På Instagram denne uka la Oslo Høyres ordførerkandidat, Anne Lindboe, ut et innlegg om helsetjenesten der hun skrev at «det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting».

De ufaglærte menneskene Anne Lindboe snakker om som «ikke kan noen ting» er de som holder hjulene i helsevesenet vårt i gang. Det er folk som stiller som vikarer når lærere er syke og tar ansvar for våre eldre på sykehjem og i hjemmetjeneste. De som får landet til å gå rundt.

Mens Høyre er mest opptatt av å rakke ned på helsetjenesten, er vi i Arbeiderpartiet opptatt av å styrke den. Og det trengs nå.

Rekordmange unge sliter psykisk. Altfor mange møter en stengt dør hos helsesykepleier, og denne uka kom en rapport som viser at én av fire unge har opplevd seksuell vold.

Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet skal styrke skolehelsetjenesten, gi mer penger til helsestasjonene og ha 800 flere årsverk i eldreomsorgen. Når vi møter en eldrebølge, og rekordmange unge sliter psykisk, så tar vi det på alvor og styrker velferden.

Høyre derimot, rakker ikke bare ned på folk som jobber i helsetjenesten. De kommer også til å kutte i den, når de skal kutte to milliarder i eiendomsskatten.

Og selv om Høyre nekter å svare på hvor de har tenkt å kutte, så kommer det til å bety kutt i velferden vår.

Dette valget er et veivalg. Det handler om hvorvidt vi i en tid der rekordmange sliter psykisk, skal styrke helsetjenesten – eller kutte i den.

For meg er det selvsagt at vi må styrke helsetjenesten, og derfor skal jeg stemme Arbeiderpartiet.

