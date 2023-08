Det er fagarbeidere som skal bygge landet

Norge kan mangle flere tusen fagarbeidere innen 2035. Derfor vil Arbeiderpartiet ha et lærlingeløft i hele landet. Vi stiller nå krav om at 10 prosent skal være lærlinger når det offentlige legger kontrakter ut på anbud.

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Arbeiderpartiet vil skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag slik at det blir flere lærlingeplasser.

Målet er enkelt; flere læreplasser og flere fagutdannede. Vi skal være med å utdanne morgendagens fagarbeidere og sørge for at elever som begynner på yrkesfag fullfører fagbrevet.

Det har aldri vært formidlet flere lærekontrakter enn nå og næringslivet gjør en god jobb. Likevel mangler vi fortsatt 6.000 læreplasser. For Arbeiderpartiet er dette sløsing med samfunnets ressurser.

Derfor tar vi nå grep. Vi skal bruke alle verktøy i verktøykassa for å sikre at alle som starter på fagutdanning skal få en god sjanse til å fullføre, slik at de kommer i arbeid og kan bygge framtidas Norge.

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å gjennomføre deler av opplæringa i en bedrift. Som lærling går utdanning og arbeidspraksis hånd i hånd. For mange unge er dette en god start på arbeidslivet.

Norge trenger flere fagarbeidere og vi vet at sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring med fagbrev er større når du får læreplass. Derfor skal vi gjennomføre et lærlingeløft i kommuner, fylker og i hele landet.

Våre ordførerkandidater fra Arbeiderpartiet skal satse på lærlingene. Som ferdig utdanna fagarbeidere skal de bygge landet videre.

