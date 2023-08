Merkeordning til hodebry for forbrukerne

Kildesortering har eksistert i norske husholdninger siden 1992, og Norge har vært en pioner på kilde- og avfallssorteringsfeltet. Vi er flinke til å kildesortere her til lands, men målsettingen er å øke sorteringsgraden til 65% innen 2035.

Ifølge SSB hadde Norge i 2019 en sorteringsgrad på 41% for husholdningsavfall. Tall fra Grønt Punkt viser at norske husholdninger sorterer omtrent en tredjedel av plasten sin, hvor hele 76,6% blir sendt videre til materialgjenvinning.

Det gjør at Norge ligger i toppsjiktet i Europa når det kommer til materialgjenvunnet plast. Men det hjelper lite at vi nordmenn er så gode til å sortere, når produktene i butikken ikke gir gode indikatorer for hvor et produkt skal kastes.

«Det er viktig at vi kildesorterer så mye som mulig» og «Avfallssortering må gjøres riktig», sa Aadland, ansvarlig for sortering i LOOP til NRK 2. august. Men det er helt avhengig av at produktene som skal kastes er merket på måter som gjør det lett å vite hvor de skal sorteres, enten det er plast, rest, kartong eller glass- og metall.

Gjennom forskningen min i forbindelse med masteroppgaven min, foretok jeg en kvantitativ spørreundersøkelse, og hadde kvalitative samtaler med kunder i fire dagligvarebutikker spredt rundt i Oslo, våren 2023.

I spørreundersøkelsen ble respondentene presentert bilder av 8 ofte brukte sorteringsmerker:

Med unntak av Grønt punkt merket, var de andre merkene svært godt kjent for respondentene. I denne og lignende undersøkelser presenteres gjerne et bilde av et merke isolert og løsrevet fra den konteksten eller produktet merket er en del av.

Et bilde av et merke er enklere å se, enn når det er på et produkt. Det kommer nemlig frem når vi oppsøkte matbutikkene der produktene selges.

Kunder i alle aldre opplevde at merkene på produktene var vanskelige å se og forstå fordi de var både alt for små og at de druknet ofte i tekststøy fra forpakningene, med feil fargekontraster og ikke universelt utformet.

Produsenter bruker maler fra LOOP og Avfall Norge, men de kan selv velge størrelsene på merkene. Det vil si at merkene kan være så små som 1x1cm eller mindre.

Butikkbesøkene hos fire dagligvareforretninger i Oslo, hvor produkter i handlekurven til fem tilfeldige kunder ble undersøkt sammen med kunden, viser at halvparten av de 20 tilfeldige produktemballasjene ikke bruker de nye nasjonale merkene etter 3 år.

Isteden finnes et hav av utdaterte, ukjente og fremmede merker på produktene i alle de fire butikkene som ble undersøkt. Mange produkter var heller ikke merket eller hadde ukjente og lite meningsfulle merker.

Coop smårettsbacon, for eksempel, har ingen merker. Libero bleier på den andre siden, har et merke som skal illustrere at det ikke skal kastes i do, men i en søppelkasse. Men i hvilken søppelkasse sier den ingenting om.

Produsentene må skjerpe seg.

Butikksamtalene viser at produsentene, som hevder at deres emballasjer bidrar til sortering og gjenvinning, ikke holder mål.

Produsentene må ta enda mer ansvar for å merke produktene slik at forbrukeren i den andre enden enkelt både kan se og forstå hvilken søppelkasse det skal kastes i. Ifølge sortere.no skal «merkeordningen legge opp til en harmonisert farge- og merkebruk, og bruken av sorteringsmerkene skal være lik hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje».

Dette må produsentene ta inn over seg, og følge etablerte merkenormer.

Dersom vi skal nå det magiske 65% målet, trenger produsentene enda tydeligere føringer for kravene til merking og merkenes utforming.

Slik det er i dag er det til hodebry for forbrukerne.

