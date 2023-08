Ny satsing på rehabilitering: Ikke mer av det samme!

Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 vil ha nytte av rehabilitering, en økning på 63 prosent siden 1990. Vi vet at rehabilitering er et viktig virkemiddel for at flere kan stå i jobb og færre får behov for mer omfattende helsetjenester.

Samtidig viser rapport fra 2020 at tjenestefeltet er preget av alvorlig svikt på flere områder. Nasjonal helse- og samhandlingsplan er på trappene, og vi har forventninger.

Det er tid for endring.

Riksrevisjonen (RR) undersøker nå rehabiliteringstjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. De skal belyse tjenestetilbudet til pasienter som har behov for rehabiliteringstjenester, peke på konsekvenser av et mangelfullt rehabiliteringstilbud og hva som i så fall er sentrale årsaker til hvorfor det er utfordrende å gi gode rehabiliteringstjenester.

Rehabilitering er i sannhet «de brutte løfters fagfelt».

Rapporten blir lagt fram til høsten. Det er dessverre sannsynlig at funnene blir som tidligere: tjenestetilbudet på feltet er preget av alvorlig svikt på en rekke områder.

Så sent som i 2020 la Helsedirektoratet fram en evaluering av Solberg-regjeringens «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering». Det var konsulentselskapet KPMG som sto for evalueringen. I oppsummeringen står det svart på hvitt:

«Evalueringer og policyer har konsekvent påpekt de samme svakheter i habiliterings- og rehabiliteringsfeltet gjennom de siste tiår:

✓ manglende kunnskap om kapasitet og behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

✓ manglende avklaring av ansvarsforhold mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

✓ svikt i koordinering av tjenester

✓ et behov for bedre kvalitetsindikatorer.

(…) Etter KPMGs vurdering er det lite som tyder på at disse svakhetene vil bedres i årene som kommer, med mindre det gjennomføres en mer fundamental endring i tilnærming til reform».

Siden 2020 har lite skjedd. I flere tiår har varierende regjeringer lovet at rehabilitering skal prioriteres. Rehabilitering er i sannhet «de brutte løfters fagfelt».

Et likeverdig og styrket rehabiliteringstilbud av høy kvalitet, er viktigere enn noen gang. Vi vet at befolkningen blir eldre, og at flere overlever alvorlig sykdom og ulykker som følge av medisinske og teknologiske framskritt. Men et reddet liv skal også leves.

Forventningene til at helsetjenesten kan stille opp for å støtte pasienter tilbake til en «ny normal» øker. Dette vil øke behovet for rehabiliteringstjenester i årene framover, snarere enn å redusere det. Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 vil ha nytte av rehabilitering, en økning på 63 prosent siden 1990.

Derfor har organisasjonen gjort temaet til et av sine satsingsområder mot 2030.

Rehabilitering er også et sentralt tiltak for at flere i yrkesaktiv alder skal kunne stå i arbeid, selv om de i perioder er rammet av sykdom eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel på grunn av muskel og skjelettplager.

Det samme gjelder for andre store pasientgrupper som overlevere etter kreft eller hjerneslag. En jobb å gå til er for mange pasienter et høyt prioritert mål. Det ligger i dag en stor arbeidskraftreserve blant personer som går sykmeldte på grunn av manglende tilgang på behandling og rehabilitering.

I tillegg bidrar det til å redusere sosiale helseforskjeller.

Aktørnettverket for «Norge trenger en rehabiliteringsreform» støtter helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» sitt tydelige budskap om at nye satsinger og ny politikk må ha som hovedmålsetting å redusere arbeidskraftbehovene.

Vi savner forslag til gode rehabiliteringstiltak. Det å satse på rehabilitering slik at pasienter kan mestre hverdagen, vil gi mindre pleiebehov og avlaste pleiepersonell samt redusere presset på helsetjenestene.

For mange pasienter vil informasjon, råd og veiledning, samt enklere former for rehabilitering og mestring være tilstrekkelige tiltak, mens andre har behov for spesialisert og tverrfaglig rehabilitering.

Nåværende regjering jobber nå med den kommende «Nasjonal helse- og samhandlingsplan». Vi vet at den vil inkludere et kapittel om rehabilitering. Det er vi glade for.

I lys av utfordringene Norge står ovenfor, mener vi – i Aktørnettverket – det er nødvendig med en reform som sikrer og styrker befolkningen behov for rehabilitering.

En slik reform må inneholde en tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer i helsetjenesten for å unngå uønsket variasjon i tilbudet, og sikre at helsetjenesten jobber mest mulig effektivt med tilgjengelige ressurser både i offentlig og privat sektor.

Vi mener også at det må nedsettes en nasjonal tverrsektoriell arbeidsgruppe. Vi ønsker ikke mer av det samme.

Det er tid for endring og vi er klare til å bidra.





