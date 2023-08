Syk og dum

Etter over ti år med psykiske lidelser, uopphørlig smerte og et titalls forsøk på å helbrede meg selv, våkner jeg fortsatt opp, hver dag og lider. Jeg er psykisk syk, sliter med å finne en jobb jeg kan håndtere, utføre dagligdagse oppgaver og å være sosial.

Men i tillegg til å være syk, må jeg streve med omgivelsenes fordømmelse og kritikk av situasjonen. Hvorfor har jeg ikke kommet lenger? Hvorfor gjør jeg ikke mer? Vil jeg egentlig ha det som jeg har det?

Alle årene jeg har vært syk, både «velfungerende» i jobb og studier, men også ikke-fungerende som psykiatrisk pasient, har det alltid vært en kamp om å bli forstått og tatt på alvor av de rundt meg.

Når jeg har prøvd å fortelle om hva jeg føler, mine opplevelser og hvordan jeg har det, sammenligner folk straks min situasjon med deres egen, som ikke er sammenlignbar. «Alle har det vanskelig iblant», «Jeg er også ofte litt lei meg», «Du må ikke tenke så mye, du må legge det bak deg!» er fraser jeg har blitt møtt med hundre ganger.

Eller mer aggressivt, når folk er lei, og ikke forstår hvorfor jeg ikke bare kan «ta tak» og «komme videre». «Hva er det nå da!?», «Nå har du holdt på med detta i 15 år!» og «Man kan ikke bare sitte å vente på at ting skal skje! Man må også handle!».

At jeg har hatt de fleste symptomer, vært innlagt på psykiatrisk, sengeliggende og ute av jobb over en lengre periode, er ikke nok til at en psykisk lidelse virker ekte for andre. Så fort jeg er ute av psykiatrisk, eller har kommet meg til et visst fungerende nivå, behandler andre meg som en «likemann» og med de samme forventningene som til en frisk person.

Malin Johansen (Privat)

«Hva med jobb? Kjæreste? Bolig?».

Som om de ser for seg hvordan livet mitt bør være, hvordan jeg skal være, uten å spørre om det er noe jeg vil, eller er i stand til. Med forventninger om hvor jeg skal være på gitte tidspunkt i livet, følger råd om hva jeg må gjøre for å «komme videre» og forandre min situasjon.

Jeg kan ikke bare være meg selv ubesværet i en sosial situasjon, det er ok nok å være der jeg er i nået. Det virker som om folk forventer at man bare kan reise seg opp etter 20 år med psykisk lidelse, vanskeligheter og motstand og fungere «normalt» som om ingenting har skjedd.

Utsagn som; «Bor du fortsatt samme sted?, «Nå har du vært singel lenge!», «Rart at det yngste søsken gifter seg først!» er bare noen eksempler.

Betyr motet og innsatsen det krever å gå i behandling, at jeg har klart å komme meg ut av en spiseforstyrrelse, vokst personlig og kontinuerlig jobber med å finne et arbeid ingenting? Hva med at jeg har fulgt mine kunstneriske drømmer, fordypet meg i relasjoner og psykologi?

Helbredelsen ligger i å bli akseptert som den du er.

Jeg har ved mange anledninger og i akutte kriser hatt behov for hjelp og følelsesmessig støtte, og har blant annet kontaktet legevakt, fastlege og ringt Mental Helses hjelpetelefon. Jeg har også vært på sosiale medier for å karre til meg litt støtte og oppmerksomhet, ved å gi uttrykk for min smerte og mine behov.

På sosiale medier florerer det av mental-helse- kampanjer og folk deler flittig om psykisk helse, selvmordsfare og om at vi må være oppmerksomme og ta vare på hverandre. Men når et menneske uttrykker sin smerte og lidelse samme sted, får du bare tilsendt hjerter og lykke til. Det er ingen som faktisk løfter telefonen og tilbyr en samtale.

Jeg husker en gang jeg hadde det tungt og lurte på hvem jeg kunne kontakte, så kom jeg på en venn som hadde delt mye om selvmord og psykisk helse på Facebook. Jeg tenkte hun kanskje ville forstå og være tilgjengelig. Da jeg ringte, svarte hun ikke, men sendte en sms: «Vi kan snakkes til helgen!».

Det kan virke som om det er viktigere å fremstå empatisk og varm, enn å være det i praksis.

I tillegg til å være alene om smerten og at du ikke makter å gjøre det omgivelsene forteller deg at du skal for å forandre din situasjon, blir du dømt for symptomene på psykisk lidelse. Som at du er «lat, bare sitter og venter», «skjønner ingenting, kan ingenting». Det føles som å bli avskrevet som menneske, gjort til en diagnose andre ikke orker å forholde seg til.

[ Synsproblemer bidrar til utenforskap og klasseskille i skolen ]

Det lyder gjerne; «Med oss går det kjempebra, vi har vært heldige! Håper noe positivt skjer i livet ditt snart!». Da jeg skulle møte en venn jeg ikke hadde sett på en stund, og ville fortelle om min situasjon, sa hun; «Jeg liker også å ha det gøy jeg!».

Gjennom behandlingen jeg går i, ble jeg tipset om temakveld på Blå Kors. Psykologen Aksel Inge Sinding holdt et foredrag om følelser og kommunikasjon. En ting han sa brant seg fast i hjernen min: «For at du skal kunne være der for andre, tåle deres motgang og smerte, må du selv ha et forhold til og tåle egne følelser. Og dette er hvert enkelt menneskets ansvar, men også et slags kollektivt ansvar. Å være tilgjengelige og nysgjerrige på andre, spørre hvordan det går og tåle å høre svaret.»

Da forsto jeg at erfaringer med å bli avvist eller henvist til psykolog når jeg har prøvd å dele noe vanskelig, kan handle om den andre personens dårlige forhold til egne følelser og manglende selvrefleksjon.

Dette minner også om familieterapeuten Anne-Lise Løvlie Schibbye. Hun har sagt at om en annen føler noe, er det ikke opp til oss andre å vurdere om det er rett eller galt å føle. Det er rett fordi du føler det! Så er det opp til oss andre å bli med dit du er, til hva du føler, så du ikke er alene.

Det virker ofte som om andre mener du må gå i behandling, «fikses» for så å komme tilbake til fellesskapet når du er «bra igjen». Men behandling handler ikke om å bli kvitt sin situasjon, men om å finne måter å håndtere den på.

Helbredelsen ligger i å bli akseptert som den du er, med din historie og dine «nykker». Ikke bli en perfekt og polert versjon uten en historie.

Det vonde du har vært igjennom er ikke noe du skal bli kvitt for at omgivelsene skal orke å være sammen med deg.

[ Valg i sutresamfunnet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen