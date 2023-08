Lokaldemokratiet er vakkert

Demokratiet vårt er vakkert. Dette er fremdeles sant, selv etter grimme statsråds- og partilederavganger.

Du har sett oss når du skynder deg inn på kjøpesenteret, der vi står i alle aldre og fasonger, med mer eller mindre flatterende t-skjorter. Du skynder deg kanskje forbi mens vi jobber med å hanke deg inn for en prat.

I nattens mulm og mørke er vi mindre synlige, der vi sykler rundt og legger partiløpesedler i postkassene. Høstens vakreste eventyr, kommunevalgkampen, er i gang, og mange tusen står på valglister rundt om i landet. Og tusener av andre partimedlemmer backer dem opp og arbeider frivillig parallelt med sine ordinære jobber eller studier.

Kandidatene skal jobbe for det som står i hvert partis program, møysomt puslet sammen av hvert enkelt parti i hvert fylke, i hver kommune rundt om i landet, og i hver bydel i Oslo.

Fra venstre: Steinar Heldal, Sunniva Myrene Braaten og Gunnell Sandanger. (Privat)

Bak vedtakene i programmene kan det ligge årevis med arbeid for å få gjennomslag i eget parti. Hundrevis av timer med frivillig arbeid er brukt i programkomiteene som har sydd det sammen i forkant av partienes årsmøter.

Der tilbringer representanter for lokallagene dager med å diskutere og stemme over endringsforslag, argumentere for og imot, for deretter å samle seg om politikken de skal jobbe for i fire år fremover.

[ Man kan kalle det modig. Eller hodeløst ]

Når foreldre i høst sender første- og andreklassinger på aktivitetsskolen (AKS/SFO) med gratis kjernetid, så lurer de kanskje på hvordan det gikk til at det nå er billigere å gå på SFO. Eller de tar det som en selvfølge.

Kanskje vil de vite at reformen startet i et lokallag i Oslo SV, som skrev et forslag om at Oslo SV skulle jobbe for gratis kjernetid på Aktivitetsskolen. Først måtte forslaget vedtas av programkomiteen, deretter på årsmøtet. Så måtte SV komme i en posisjon hvor vi kunne forhandle og prioritere akkurat den saken.

Oslo SV valgte å prioritere dette i forhandlinger i 2015, da vi skulle inn i byrådet. Deretter måtte det inn i budsjettet for Oslo. Med en plan for å øke hvert år, fikk alle førsteklassinger i hele Oslo gratis kjernetid på AKS i 2020. På noen skoler gikk deltagelsen på AKS opp fra 33 % til 96 % på få år.

Nå er det gratis kjernetid for 1.– 4. klassetrinn i hele Oslo – og i 2022 ble det en del av det nasjonale budsjettet, slik at barn i Bergen, Stavanger og Tromsø får oppleve det samme. En av de viktigste reformene for å få helt gratis skolegang i Norge startet med en idé i et lokallag.

Bak vedtakene i partiprogrammene kan det ligge årevis med arbeid for å få gjennomslag i eget parti.

Det ser innimellom mørkt ut for politikken nå – og politikerforakten har god grobunn – med god grunn. Til kommunevalget stiller det utrolig mange lokalpolitikere med et reelt ønske om å gjøre en innsats for lokalsamfunnet og miljøet der de bor.

I fire år skal de gjøre en innsats for fellesskapet som krever mye mer enn den møterekken de får betalt for: Forberedelser, møter med mennesker og organisasjoner, å svare på henvendelser, og å lese hundrevis av sider med sakspapirer i forkant av hvert møte for å kunne forstå hvor de kan påvirke. I tillegg til å foreslå saker selv.

Lokalpolitikken er en grunnmur i samfunnet vårt – og lokale saker kan bli til nasjonale reformer.

Heia lokalpolitikerne, og godt valg!

[ Erna Solberg: – Det hadde smakt godt å ta tilbake Oslo og Bergen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen