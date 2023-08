Skolen svikter barn med diagnoser

Før årets sommerferie hadde jeg en samtale med en ung kvinne som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Hun het «Kamilla» og ble født med alvorlig epilepsi. Hun delte sin skoleerfaring med meg og det gjorde meg oppriktig bekymret.

I flere år hadde hun anfall daglig, og hadde behov for spesialundervisning gjennom barne- og ungdomsskolen. Spesialundervisningen ble til et mareritt som fortsatt påvirker hennes mentale helse.

Lærernes «spesialundervisning» var å plassere «Kamilla» alene i et rom der hun måtte klare seg selv. «Kamilla» gjorde ingen feil – hvilket som helst barn kan utvikle alvorlig epilepsi, men hun ble likevel sett på som et problembarn og mindre intelligent på grunn av sykdommen sin.

De som har mest grunn til å rope i samfunnet, er de som roper minst – dessverre.

Hun tilbrakte så mye tid alene i et rom at hennes klassekamerater trodde hun hadde sluttet på skolen. «Kamilla» bor fortsatt i det lille tettstedet hvor hun vokste opp, nå er hun 23 år gammel og voksen, men hun får fortsatt fysiske reaksjoner hver gang hun tilfeldigvis ser tidligere lærere.

Jeg er den første hun forteller dette til utenom familien, og det overrasker meg ikke. De som har mest grunn til å rope i samfunnet, er de som roper minst – dessverre. Opplæringsloven i Norge gir elever med spesielle behov rett til spesialundervisning.

En ny rapport fra Utdanningsdirektoratet avslørte at retten til spesialundervisning er et av punktene som blir brutt flest ganger. Rapporten peker på mangel på kompetanse og kapasitet som viktige årsaker til brudd på opplæringsloven.

Det er ikke lærerne som svikter, det er systemet som svikter. Det finnes løsninger, men det må også være sterkere politisk vilje til å iverksette tiltak. Min første oppfordring går til politikere, kommuner og fylkeskommuner som er skoleeiere. Dere må i større grad legge til rette for at lærere kan oppdatere seg på diagnoser og tilrettelegging. Forskning om diagnoser og læring har bidratt til at vi nå vet mye mer enn hva vi visste om diagnoser for bare 10–15 år siden.

Det er helt nødvendig at lærerne holder seg oppdatert. Dette er et politisk ansvar, og vi forventer at kunnskapsminister Tonje Brenna følger opp med tiltak.

Den andre oppfordringen går til lærerne. Dere trenger ikke å stå alene i prosessen med å tilegne dere kunnskap om diagnoser og tilrettelegging. Det finnes allerede dyktige fagmiljøer som har spesialisert seg på hvordan elever med diagnoser lærer best.

Et eksempel er Solberg skole, tilknyttet Spesialsykehuset for epilepsi, som har opparbeidet seg mye kunnskap om epilepsi og læring i årevis. Den kan være til hjelp for skoler over hele landet.

Jeg håper inderlig at lærerne tar i bruk slike fagmiljøer aktivt.

Mangelfull tilrettelagt undervisning kan gi alvorlige konsekvenser livet ut for den det gjelder. «Kamilla» sin historie er kun én av mange, men skal vi sørge for at det skal bli færre tunge opplevelser i skolen, så må politikere og andre beslutningstakere se seg om.

Det er nødvendig å få på plass raskt gode tiltak som treffer, ikke kun utrede flere rapporter.

