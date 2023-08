Putins propaganda-OL

IOC pressar på for at russarar skal få delta i internasjonale konkurransar. Den norske styremedlemmen Kristin Kloster Aasen hevdar at IOC enno ikkje har bestemt seg for om ein også vil opne opp for russisk deltaking i OL.

Med tanke på Aasens ønske om å sikre «global deltaking» er det nok likevel ikkje vanskeleg å spå kva standpunkt IOC til slutt vil falle ned på.

Fleire norske idrettsleiarar og idrettsutøverar har gått imot å opne opp for at russiske idrettsutøverar skal få delta i OL og andre internasjonale konkurransar, sjølv under nøytralt flagg. Sist ute var styremedlem i det internasjonale skiforbundet (FIS), Erik Røste, som seier at fyrst når Russland har avslutta den brutale angrepskrigen mot Ukraina kan russiske idrettsutøverar få konkurrere internasjonalt.

Aasen hevdar at IOC likevel kan markere sterk avstand frå den russiske angrepskrigen sjølv om ein opnar opp for at russarar kan konkurrere internasjonalt. Å ri to hestar med same bak er sjeldan vellukka, og Aasen burde forstå at russiske OL-deltakerar ikkje vil bli oppfatta som nøytrale.

På den måten vil ein opne opp for at Putin kan bruke russisk suksess i sommar-OL som middel i sin nasjonalsjåvinistisk propaganda. Det skulle ikkje vere nødvendig å trekke fram Hitlers Berlin-OL som eksempel på korleis idrett kan bli brukt politisk.

Idar Flo er fyrsteamanuensis i journalistikk på Høgskulen i Volda (Privat)

Den som måtte vere i tvil om at Putin vil utnytte denne sjansen kan hugse tilbake til hans mottaking av russiske OL-medaljørar framfor 200.000 tilskoderar på Luzjniki stadion i fjor, ein månad etter den russiske invasjonen.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved korleis IOC har tenkt å definere kriteria for nøytralitet. Ein skal ikkje ha uttrykt støtte for den russiske krigføringa eller vere tilknytt militære har vore nemnt som ein føresetnad for å kunne delta under nøytralt flagg.

Norske idrettsutøverar bli uskuldige brikker i Putins propagandakrig.

Dette har blitt avvist av blant anna Ukrainas fungerande ambassadør i Norge, som peiker på at «idretten, statleg propaganda og hæren er vevd saman i Russland.»

Det vil heller ikkje eit realistisk alternativ å krevje at russiske idrettsutøverar skal ta offentleg avstand frå krigføringa, noko som vil bli oppfatta som forræderi og satt både dei sjølve og deira familie i fare. Viss IOC verkeleg har omsorg for russiske idrettsutøverar sitt beste, så bør ein stenge døra for OL-deltaking så lenge den russiske krigføringa pågår.

[ Ytringsfrihet i brann ]

Av og til er idrett berre idrett, men ofte er idrett også politikk. IOC dyrkar førestellinga om at idretten er heva over og skal ikkje blandast med politikk. Likevel, når Aasen seier at IOC ikkje ønsker ein «boikott som ikke tjener noen politiske formål» tyder det på at ein sjølv har få hemningar med å blande idrett med politikk.

Dersom IOC gjev grønt lys for russisk OL-deltaking kan norske idrettsutøverar bli uskuldige brikker i Putins propagandakrig. Ved eit slikt scenario bør idrettens organisasjonar derfor stille seg sjølv spørsmålet: Er det i samsvar med idrettens eigne verdiar å delta i eit slikt OL?

Det kan også vere grunn til å vurdere om dette er eit spørsmål som ein skal overlate til idretten sjølv å avgjere, eller om det har det så alvorlege politiske implikasjonar at regjeringa bør gripe inn.

[ Putin, skatteparadisa og vi ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen