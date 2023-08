Ny folkehelsestrategi skal gi bedre helse og mindre ulikhet

Oslo er en sammensatt by. På den ene siden har innbyggerne jevnt over god helse og livskvalitet og på mange områder bedre enn landsgjennomsnittet. På den andre siden er det også her vi finner de aller største forskjellene. I denne byen lever menn med høyere utdanning i snitt 7,4 år lenger enn dem som har kortere utdanning.

Dobbelt så mange dør for tidlig (før 75 år) av kreft, hjerte- og karsykdom og kols i enkelte bydeler enn i andre. Psykiske plager hos ungdom varierer etter familiens inntekt og utdanning.

Sånn kan vi ikke ha det. Byrådets mål er å utjevne forskjellene slik at alle får like muligheter til å leve gode og meningsfulle liv. Derfor har vi lagt frem en ny og ambisiøs folkehelsestrategi som skal legge til rette for bedre helse og livskvalitet for alle, uavhengig av inntekt og bakgrunn.

For å få til det, må vi først anerkjenne at det er sosioøkonomiske årsaker til at det er så store forskjeller i helse og livskvalitet i Oslo. Det er grundig dokumentert at dårlige levekår, som lavere inntekt, lav utdanning og dårlige boforhold er faktorer som er med på å gi dårligere fysisk- og psykisk helse.

Derfor skal vi fortsette å jobbe med å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo gjennom å få flere folk i arbeid, skape gode bomiljøer og inkluderende og trygge barnehager og skoler med god kvalitet.

Kommunens folkehelsearbeid vil fremover gjenspeile hvor viktig folk og fellesskap er.

Å sørge for bedre helse for alle, handler ikke bare om å redusere det som utgjør en risiko for sykdom, men også om å fremme livskvalitet. Forskning viser at det ikke bare holder å få folk til å trene og spise sunt. Vel så viktig for både den fysiske og psykiske helsa, er gode relasjoner og meningsfulle fellesskap. Ensomhet øker risikoen for depresjon og angst. Sjansen for å få alvorlige sykdommer som diabetes eller hjerteinfarkt er like stor ved ensomhet som hvis man spiser usunt eller er i dårlig fysisk form.

Kommunens folkehelsearbeid vil fremover gjenspeile hvor viktig folk og fellesskap er, og derfor skal vi legge til rette for en åpen og tilgjengelig by hvor det skal være lett å møtes. Oslo har allerede mange gode byrom, lokale bydelshus og inkluderende nabolag, men med denne strategien vil vi jobbe enda mer målrettet for flere inkluderende møteplasser.

Ett eksempel på en vellykket møteplass i Oslo i dag, er Sletteløkka grendehus i Bydel Bjerke. Her har innbyggerne og kommunen samarbeidet om å skape et samlingssted for lokalmiljøet som blant annet har ført til nye vennskap, økt trygghet, bedre språkferdigheter og et fellesskap som gjør at folk trives i nabolaget.

Vi skal også fortsette å jobbe for at alle skal ha like muligheter til å leve gode liv. Kommunen skal gjøre det mulig for flere å ta opplyste valg for seg og sin helse. Det betyr at alle innbyggerne i Oslo skal kunne forstå og bruke informasjonen fra kommunen.

Oslo er en by med mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn. Under pandemien fikk vi verdifull erfaring i hvordan vi kan nå ut med informasjon til ulike grupper, og dette er noe vi tar med oss i folkehelsearbeidet. Samtidig skal vi få mer kunnskap om innbyggernes helse, slik at vi kan jobbe mer systematisk med folkehelsearbeidet.

Det er et mål at alle innbyggere skal ha god helse, men vi er også nødt til å sette inn målrettede tiltak mot bydeler, delbydeler og befolkningsgrupper som trenger det mest. For eksempel vet vi at sannsynligheten for å få diabetes type 2 er 60% lavere blant innbyggerne i vestlige bydeler enn i østlige.

Når vi i tillegg vet at denne sykdommen kan forårsake blant annet hjerte- og karsykdom, må vi jobbe mer med forebygging og behandling blant de gruppene hvor sykdommen er mest utbredt. Det handler for eksempel om å styrke folks kunnskap om sunn mat og legge til rette for aktive liv.

I Bydel Grorud samarbeider kommunen med Diabetesforbundet om å sikre innbyggere med diabetes type 2 god oppfølging hos fastlegen, forebygging og egenmestring av sykdommen. Dette er et eksempel på prosjekter vi må gjøre mer av fremover.

I Oslo gjør vi allerede mye for å redusere den sosiale ulikheten i helse blant innbyggerne i byen. For eksempel har dette byrådet innført gratis og sunn skolemat på videregående skoler, og fra høsten av også på ungdomsskoler.

Byrådets nye folkehelsestrategi forsterker innsatsen mot ulikhet i helse og livskvalitet, og er nyskapende ved at den retter seg både mot ytre rammer for innbyggernes liv, de nære omgivelsene og direkte mot innbyggerne.

Den er ambisiøs ved at den tar tak i grunnleggende årsaker til ulikhet i helse og livskvalitet og samler alle sektorer om arbeidet. Vi skal fortsette å involvere innbyggerne i å utvikle felleskap, tjenester og tilbud og vi vil i årene fremover samarbeide mer systematisk med næringslivet og frivilligheten.

Målet er at vi fram mot 2030 ikke bare opprettholder Oslo som en by hvor folk flest har god helse, men at vi også har klart å utjevne forskjellene som finnes nå.

