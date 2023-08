Kraft- og industriløft for Finnmark - til hvilken pris?

Tirsdag 8. august kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland et såkalt kraft- og industriløft for Finnmark, der elektrifiseringen av Melkøya ble presentert som «det største, enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering». Dette er mildt sagt urovekkende.

Kraftløftet for Finnmark er ikke gullkalven regjeringstrekløveret skal ha det til. I stedet er det et gigantisk luftslott.

Elektrifisering av sokkelen kutter riktignok utslipp, men bare marginalt. Selve produksjonen står nemlig bare for omtrent 2% av utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet. Effekten på globale klimagassutslipp sammenlignet med utslippene som kommer av forbrenning er derfor svært små.

Dette ser kanskje bra ut for norsk klimaregnskap isolert, men forblir et klimaødeleggende prosjekt. I stedet for å kutte utslipp, brukes kraftløftet heller til å rettferdiggjøre enda mer gassproduksjon. Regjeringa legger nemlig også vekt på at prosjektet både vil øke gassproduksjonen fra feltet, men også forlenge levetiden. Klimaeffekten er altså allerede sterkt overdrevet, men i tillegg så sier regjeringen også svart på hvitt at prosjektet vil føre til mer utvinning av gass.

Støre og Norge har så langt mislykkes i å følge opp sine forpliktelser i Parisavtalen, til fordel for kortsiktig profitt. Det er nesten imponerende at Støre og statsrådene Vedum og Aasland klarer å presentere dette fossilprosjektet som grønt uten at varsellampene hos norsk presse blinker rødt.

Vil dette være opptaktene til et nytt Fosen-oppgjør?

Kraftutbygging og elektrifisering i Finnmark i den skalaen som regjeringstrioen la fram på tirsdag vil kunne få store konsekvenser for både samiske interesser i regionen og for naturen. Målet er rask og storskala kraftutbygging innen 2030. Det er en kjensgjerning at fornybare kilder til energi som vann- og vindkraft krever store arealer.

Med Fosenaksjonene og det pågående menneskerettighetsbruddet mot reindriftssamene på Fosen friskt i minne, i tillegg til eksisterende konflikter i Finnmark, er det svært bekymringsfullt at regjeringa ikke engang nevnte urfolksrettigheter eller samiske interesser på tirsdag. Vil dette være opptaktene til et nytt Fosen-oppgjør?

Denne regjeringas oljehungrige politikk er et svik mot alle de samiske ungdommene som har demonstrert mot regjeringas tafatte urfolkspolitikk. Det er også et slag i trynet på miljøbevegelsen, som bare rett før sommeren minnet klima- og naturminister Barth Eide på Norges forpliktelser gjennom Naturavtalen da vi overrakte ham handlingsplanen For naturen.

Dette skuffende tiltaket kan ikke tolkes som noe annet enn en internasjonal ansvarsfraskrivelse. Norges «store og internasjonale» klimatiltak er enda et eksempel på norsk klimadobbelmoral.

Å satse alle kort på en kortsiktig plan for å kunne opprettholde dagens skyhøye utvinning av olje og gass etter en rekordvarm sommer, er å ofre framtidas generasjoner på oljegudenes alter.

Regjeringa må snu i denne saken. Vis generasjonen vår at dere mener alvor med klimapolitikken deres. Vis oss at dere faktisk arbeider for å sikre en levelig klode for oss i framtida. Vis oss at dere tar både klimakrisa og urfolks rettigheter på alvor.

Det er nok dobbeltmoral nå.

