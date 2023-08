Er vanlig høflighet for mye forlangt?

Se for deg dette: Du sitter en kveld og sveiper gjennom Tinder. Plutselig får du en match. Du tenker «yes!» og at det for en gangs skyld ikke er et kryp og forhåpentligvis ikke en seriemorder.

Dere snakker om alt mulig, helt til en dag: «Poff», han er borte. Du sitter der og tenker; OK, hva var det, liksom? Ja, det er sånn dating er blitt nå for veldig mange.

Maria Gerstad Maria Gerstad, researcher, oversetter og forfatter. (Privat)

Men hvem visste at arbeidslivet skulle følge etter? Akkurat som datingen er jobbscenen nå også blitt en arena for «ghosting».

De siste årene har jeg vært på jobbjakt, først via Nav, men det er en historie for seg selv. Etter hvert bestemte jeg meg for at dette måtte jeg klare selv, men det er ikke lett når man gang på gang blir møtt med en mur av taushet.

Så tenker man og analyserer alt det man har skrevet i e-posten og undrer: Skrev jeg noe galt? Var jeg frekk på noen måte? Eller motsatt; burde jeg ha vært mer frempå?

Jeg vil jobbe, men det er umulig når ingen svarer.

Jeg vil jobbe, men det er umulig når ingen svarer. Noen av dere oppfordrer oss til å sende åpen søknad, men enten får man ikke svar eller så får man respons fra en maskin.

Når ble høflighet ukult? Når begynte arbeidsgivere å bli irritert av engasjement? Eller er det bare de jeg har vært borte i?

Vær så snill, kjære norske arbeidsgivere, vær kule og svar!

[ Velkommen til helvete, idioter! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen