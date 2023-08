Fotball for barn i stekende varme

Jeg er mamma til to gutter som elsker fotball og som deltar på det meste av cuper, kamper og alt som er.

I disse dager deltar de på Norway Cup og den lokale fotballskolen. De er i likhet med mange andre barn strålende fornøyd med å leke med ballen sammen med sine venner. Og været er for tiden bra for fotballspilling. Så det blir heldigvis ikke opptil trettigrader pluss.

Men det kunne like gjerne vært det. For guttene mine har flere ganger spilt kamper og cuper i stekende varme.

Men er det egentlig greit når vi vet at barn generelt er mer utsatt for heteslag og kanskje synes det er vanskelig å si ifra når de trenger en hvil i skyggen? Og hvor går grensen for når kamper, cuper og fotballskoler skal avlyses eller flyttes til et bedre tidspunkt på dagen?

Norges fotballforbund har utarbeidet noen kulderåd for gjennomføring av fotballtreninger og turneringer. Et av dem er å vurdere å avlyse ved 12-15 minusgrader. Lokale fotballklubber har også tips og råd for fotballtrening ute i kulden.

Men det mangler altså noe viktig: Med klimaendringer og varmerekorder som slås år etter år, haster det å tilpasse seg fremtiden.

Det betyr at Norges Fotballforbund og fotballklubber generelt må sette fotball for barn og unge i stekende varme på agendaen. På samme måte som det er utarbeidet kulderåd, bør det utarbeides heteråd, spesielt for barn.

Hvor skal for eksempel grensen gå for når cuper, og kamper skal avlyses, når det er varmegrader det er snakk om? Håper Norges Fotballforbund tar ballen!

