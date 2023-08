Morgendagens sykehjem er et Livsgledehjem

Vi blir stadig flere eldre, vi lever lengre og føder færre barn. Dette får følger både for samfunnsstrukturen og oss som enkeltindivider. Dette får konsekvenser for omsorgen vi yter for de mest sårbare av oss, de syke og demente eldre. I dag mangler eldreomsorgen riktig fagkompetanse, nok ansatte, penger og øvrige ressurser til å drive tjenestene med den kvaliteten vi forventer.

Hvis vi skal klare samfunnets omsorgsbyrde fremover, må vi lykkes i å klare oss selv lengre uten tjenester, i eget hjem. Og vi må akseptere at det i større grad blir lagt til rette for flere tjenester og mer pleie i hjemmet. Vi kommer utvilsomt til å være enda sykere enn i dag når en sykehjemsplass blir tilgjengelig for oss i fremtiden. Men den virkelige store utfordringen handler om hvordan vi skal klare å sikre god nok kvalitet i omsorgen som ytes.

Tone K. Bye (Livsglede for Eldre)

Det er et faktum at sykehjemmene står ovenfor store utfordringer når det gjelder å levere tjenester av god kvalitet innenfor de rammene vi driver innenfor i dag, og de vi kommer til å forvalte i fremtiden. Hvis vi skal ha en mulighet til å levere tjenester av høy kvalitet, må vi vekk fra en institusjonsbasert, stoppeklokke og oppgaveorientert drift og over til en omsorg der den enkeltes eldres behov styrer hverdagen.

Hvis vi skal lykkes med dette kvantespranget må vi innføre tjenesteendring som tenkning – og metode for endrings- og kvalitetsforbedring i alle norske sykehjem.

Livsglede for Eldre er en ideell og livssynsnøytral stiftelse som eier og driver tjenesteendrings, – og kvalitetsverktøyet Livsgledehjem. Dette brukes i dag i over 130 sykehjem over hele landet. De av våre samarbeidende kommuner som jobber godt med vårt kvalitetsverktøy Livsgledehjem lykkes i stor grad i å skape en kvalitetsmessig god omsorg i sykehjemmet. De klarer i stor grad å skape et hjem for beboeren.

Det er mennesket som står i sentrum for hverdagen i et Livsgledehjem.

I dag er det ofte slik at når vi som eldre flytter fra vårt eget hjem og til et institusjonslignende sykehjem, snus livet opp ned. Alt forandrer seg. Det er vanskelig nok å flytte fra eget hjem om ikke hele hverdagen skal endres i tillegg. Det er også helt unødvendig. I et Livsgledehjem prøver de ansatte å skape et hjem og en hverdag med aktiviteter, frisk luft og meningsfulle øyeblikk tilpasset den enkelte eldre, hver eneste uke.

Livsglede for eldre bygger opp kvalitetssystemet Livsgledehjem ut ifra «personsentret omsorg» som bygger på et helt annet menneskeverd enn en oppgaveorientert ideologi. Personsentret omsorg bygges på et menneskeverd der alle mennesker har lik verdi.

Det er mennesket som står i sentrum for hverdagen i et Livsgledehjem. Personsentret omsorg sikrer at samhandlingen mellom ansatte, pårørende og den eldre styres ut ifra et prinsipp om brukermedvirkning. Den eldres ønsker og behov likestilles med den ansattes fagkunnskap.

Ved innflytting til et Livsgledehjem kartlegges livshistorien til den enkelte sammen med den eldre og/eller dens pårørende. Livshistoriekartleggingen ligger som grunn for omsorgen som ytes og hverdagen som leves. Dette handler om at man skal få fortsette å være seg selv.

Det handler om menneskeverd. Livshistoriekartleggingen sikrer at de ansatte klarer å se og ta hensyn til hele mennesket i omsorgen som ytes. Personsentret omsorg og livshistoriekartlegging sikrer at den eldres faktiske behov blir ivaretatt, men et hjem må bestå av noe mer.

Det må inneholde livsglede og kjærlighet skapt i gode samtaler, mulighet til å leve i nuet, felles opplevelser og aktiviteter, fest og moro. Det har ikke de ansatte på sykehjemmet tid og mulighet til å ta hensyn til, alene, i en stresset og krevende arbeidshverdag.

Dette må derfor skje i samarbeid med lokalsamfunnet – i et nært samarbeid med pårørende, ansatte, frivillige, skoler, barnehager, ideelle og frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet. Målet er at Livsgledehjemmet skal bli en del av lokalsamfunnet. God eldreomsorg utvikler gode lokalsamfunn.

Livshistoriekartlegging, personsentret omsorg, frivillighet og generasjonsmøter kan bli den organisasjonsmodellen som sikrer kvaliteten i sykehjemmet i din kommune.

Men hvis vi skal klare å sikre livsglede i alle sykehjem trenger vi politisk vilje og handlekraft. Godt valg!

