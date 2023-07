Søsken som pårørende blir forsømt av kommunene

Studien viser at det er tilfeldig hvor i landet familier med et sykt barn bor om søsken får tilbudt støtte.

Samtidig som at Nord-Norge skiller seg ut, så viser undersøkelsen jevnt over at skolehelsetjenestens arbeid rettet mot søsken som pårørende preges av tilfeldigheter, mangelfulle rutiner og systematikk. Skolehelsetjenesten har et lovmessig ansvar for oppfølging av søsken og barn som er pårørende.

Lise-Marie Bergvoll og Sunniva Solhaug Fjelldal (Privat)

Studiens resultat er i kontrast til dette ansvaret. Det er et viktig budskap som bør løftes frem blant politikere og ledere som har ansvar i å ivareta søsken som pårørende sine lovmessige rettigheter.

Hvorfor skal vi bry oss om søsken til syke barn? Over halvparten av barnebefolkningen i Norge er pårørende.

Søsken som er pårørende til sin egen bror eller søster er en gruppe barn og unge som står i vanskelige situasjoner, og som selv står i fare for å utvikle psykiske- og sosiale vansker.

Vi har to igangsatte forskningsprosjekter, ved UiT- Norges arktiske universitet, som arbeider med hvordan vi kan fange opp og tilby støtte til søsken som pårørende. Begge prosjektene har som mål å øke fokuset om hvor viktig det er at søsken som pårørende blir oppdaget og får tilbud om støtte.

Søsken står ikke frem og søker hjelp selv, og da har de behov for at omgivelsene ser og er oppmerksomme på hva de står i.

Først da kan vi si at søsken blir tatt på alvor og kan få den støtten de har en lovmessig rett til å motta.

[ Skolens oppgulp av teorier ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen