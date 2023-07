«Dessverre ser vi en fosterhjemsomsorg som er bygget på midlertidighet og berøringsangst fra myndighetenes side», uttalte barneombud Inga Bejer Engh da hun publiserte etatens nye rapport i juni.

Det er dessverre riktig, men det er også forsiktig formulert. Den massive flyttingen av barn under barnevernets omsorg kan ikke kalles annet enn omsorgssvikt i offentlig regi.

Rapporten, som heter «Blod er ikke alltid tykkere enn vann», er basert på dybdeintervjuer og gir et viktig bilde av utfordringene i forsterhjemsomsorgen. Den offisielle statistikken over flyttinger i barnevernet er ikke fullgodt utviklet, men gir et utfyllende og alvorlig bilde av tilstanden.

Det er kanskje til en viss grad mulig å forsvare at noen barn under barnevernets omsorg må flyttes i løpet av det første året, for å finne det riktige hjemmet for barnet. Men det som kanskje er det mest skremmende, er at mange ikke får stabilitet etter denne første perioden.

Statistikken viser at barn som har bodd mer enn fem år i fosterhjem, flyttet i snitt 0,4 ganger i løpet av det siste året. Dette er en gjennomsnittsberegning og vi kjenner ikke detaljene bak tallene. Men for å illustrere hva dette betyr, så kan vi for eksempel forutsette at alle disse barna som flyttet, bare flyttet én gang i løpet av det siste året.

I så fall betyr det at nesten halvparten av barna med mer enn fem år i fosterhjem har flyttet i løpet av de siste 12 måneder. Men uansett hvordan tallene bak ser ut, så viser dette gjennomsnittet en ustabilitet som ikke er til å leve med.

Noen barn lever dessverre under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Disse trenger barnevernstjenestens hjelp, og noen av dem må også flyttes ut av hjemmet, med eller uten foreldrenes samtykke. Da er det en desto større forpliktelse for oss som samfunn å tilby stabil og god omsorg.

Oslo KrF går til valg på en stabilitetsreform for barn under barnevernets omsorg. Vi har også nå bedt byråden legge frem tall på flyttinger av barn under barnevernets omsorg i Oslo.

Politikere i Oslo, så vel som nasjonale politikere, kan ikke lenger gjemme seg bak at det er barnevernsfaglige vurderinger som ligger bak flyttingene. Barn under barnevernets omsorg trenger trygghet og stabilitet.

Det er vårt ansvar.

