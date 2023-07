Mennesker har rett til en trygg havn

Urovekkende mange mennesker er ikke trygge. Over 100 millioner er akkurat nå i en utrygg situasjon, på flukt fra alt som er kjent og kjært. Tallet er så høyt at det er vanskelig å begripe hva det innebærer.

Med dette som bakteppe valgte regjeringen i budsjettet for 2023 å redusere antallet kvoteflyktninger fra 3.000 til 2.000, fremfor å svare på FNs bønn om å øke kvoten til å ta imot 5.000.

Tonje Tovik Tonje Tovik er generalsekretær for Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon. (Privat)

Framfylkingen ber regjeringen om å snu i saken. Norge må og kan vise solidaritet.

Det norske systemet og kommunene er rigget slik at de har kapasitet til å ta imot 5.000 flyktninger. Og frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp med flere står klare til å bistå i inkluderingsprosessen ved å organisere aktiviteter for allerede bosatte, og å skape møteplasser som gir kjennskap til det norske samfunnet, vennskap og nettverk. Framfylkingens lokallag har åpne, trygge og inkluderende tilbud til barn og familier, og flyktninger er velkomne.

Det er mange grunner til at mennesker må flykte. De aller færreste velger å forlate dem de er glade i, landet de kommer fra, stedet de kjenner, kulturen sin, språket sitt, maten de liker, musikken de har vokst opp med, og familien og vennene sine, hvis de ikke må.

Nesten alle mennesker ville valgt å bli hos familien sin og vennene sine dersom de kunne det.

Vi ønsker en bedre framtid for alle barn. Det gjelder også for de barna som er på flukt. Dette er et felles ansvar som vi i Framfylkingen vil ta del i.

20. juni var FNs internasjonale dag for flyktninger. Framfylkingen avholdt sitt 21. ordinære landsmøte 23.–25. juni, der det ble vedtatt en uttalelse med sterk oppfordring til at regjeringen viser i handling at Norge har solidaritet med verdens flyktninger.

Verdenssamfunnet må ta sitt ansvar på alvor og trappe opp innsatsen for å beskytte mennesker på flukt. Norge må handle i solidaritet.

Ikke kutt i kvoten, ta imot 5.000 flyktninger i 2023.

