Israel har aldri vært et demokrati

Mange norske kommentatorer uttrykker bekymring for det de mener er staten lsraels uheldig utvikling – bort fra demokratiske verdier og mot et diktatur.

De aller fleste hopper elegant over Israels mange kritikere som lenge har ment at Israel aldri har vært et demokratisk samfunn og mener at sionisme og okkupasjon ikke lar seg forene med demokrati. Og de nevner ikke Palestina eller palestinere med ett eneste ord.

Eddie Whyte (Privat)

Det finnes utallige rapporter fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og FN som attesterer at staten Israel har en lang historie med å bryte spillerreglene som tilhører et demokratisk samfunn.

I fjor publiserte Amnesty International enda en rapport som bekrefter at palestinerne behandles om en mindreverdig etnisk gruppe som systematisk blir fratatt sine rettigheter - ikke bare palestinerne i de okkuperte områdene, men også Israels «egne borgere» utsettes for en ren apartheidpolitikk under okkupasjonen.

Menneskerettighetsbrudd begått av den israelske apartheidstaten er dessverre ikke noe nytt. En lang rekke FN-vedtak som fordømmer Israels koloniseringspolitikk, blir stadig ignorert uten at det får noen reelle konsekvenser.

I debatten om staten Israels fremtid må det vektlegges press på israelske myndigheter om å følge opp FN-vedtakene om å avskaffe apartheidsystemet og avslutte okkupasjonen.

Det er slik verdenssamfunnet kan bidra til en løsning som er et demokratisk samfunn verdig.

