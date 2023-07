Vi får ingen hjelp fra markedet

Anders Bjartnes har en perspektivartikkel i Dagsavisen 20. juli. Der skriver han blant annet: «For egen del vil jeg legge til at markedsøkonomiens innovasjonskraft er avgjørende for å løse de formidable oppgavene vi står oppe i».

I artikkelen tar han opp ulike forhold som er problematiske når det gjelder klimaproblemene. Men nesten alle de tingene han nevner, er av politisk art og ikke markedsøkonomiske.

Arill Bråthen Arill Bråthen, SV-medlem fra Lillestrøm. (Privat)

Som at vi sløser med areal, at kommunestyret i Vestby vil tillate IKEA å bygge i en kornåker, at flytoget kjører nesten tomt mellom Oslo og Drammen tur/retur tre ganger i timen, at vi må utnytte eksisterende bygningsmasse mer effektivt, at skatte- og avgiftssystemene må premiere nøkternhet og at regjeringen bør erklære de store motorveiutbyggingers tid for over.

De markedsøkonomiske forhold han nevner, viser at markedet står for meningsløs sløsing: Fabrikkpils på små glassflasker fraktes Europa rundt. Mange varer produseres langt fra forbruker, og det skaper behov for lastebiltransport.

Disse to forholdene bygger på de markedsøkonomiske prinsipper som EU og EØS er tuftet på – om fri bevegelse av varer og tjenester. Markedsøkonomien vil ikke være til hjelp for å løse klimaproblemene.

Markedet har som sitt primære mål å tjene penger – ikke å få ned sløsingen og løse klimaproblemene.

Det må være politiske tiltak som gjelder alle, og som ingen kan kjøpe seg fri fra.

Bjartnes skriver at markedsøkonomiens innovasjonskraft er avgjørende for å løse klimaproblemene. Men i artikkelen «Vi må slutte å sløse» forklarer han ikke hvordan markedsøkonomien vil kunne gjøre denne oppgaven.

Jeg er enig med Bjartnes i at det må kraftfulle tiltak til for å få ned forbruket og sløsingen med jordens ressurser. Men det må være politiske tiltak som gjelder alle, og som ingen kan kjøpe seg fri fra.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen