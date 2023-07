Slik ble Grünerløkka reddet fra rasering

Det var en interessant artikkel i Dagsavisen (18. juli) under «Oslo – byen slik den var» om motorveien på Grünerløkka. Men artikkelen gir et misvisende bilde av hvor lenge interessen for bymotorveien over Grünerløkka sto ved lag og av hvordan byfornyelsen startet.

Planen om bymotorveien var vedtatt av bygningsrådet omkring 1970, mot SFs ene stemme. Mange av Arbeiderpartiets medlemmer hadde dårlig erfaring med elendige boforhold på østkanten i Oslo og de så ikke andre muligheter.

Men det gjorde SFs medlem og arkitekt Roar Wik, som etter kommunevalget i 1971 ble byråd for bolig- og miljøpolitikk (den gang kommunalråd). I 1973 fikk han vedtatt innstillingen «Fornyelse av boliger i eldre bystrøk».

Denne førte igjen til at Stortinget i 1976 vedtok å erstatte den gamle saneringsloven med byfornyelsesloven og sørget for at Husbanken kunne gi rimelige lån til å utbedre og fornye gamle boliger.

Bjørg Ofstad er tidligere kommunalrådsekretær (SV) for bolig og miljøpolitikk.

Allerede i 1977 kunne kommunen invitere til den første visningsleiligheten for byfornyelsen på Grünerløkka.

Etter dette ble vel 20.000 boliger fornyet i Oslo til den vedtatte minstestandard med minst entre, to rom, kjøkken og bad. En viktig side ved fornyelsen var at eiendomsforholdene ble endret ved at kommunen eller Oslo byfornyelse kjøpte opp gårdene og solgte dem til beboerne i borettslag.

Det ble gitt økonomisk støtte til beboere som trengte det. Og etter få år ble husbanklån ettergitt mange steder. Et viktig vilkår for Husbanklån, var at boligene skulle være prisregulerte i 10 år etter fornyelsen.

Dessverre ble dette vilkåret opphevet at den borgerlige regjeringen ganske fort. Da steg prisene i været. Derfor er Grünerløkka, som artikkelen sier, et godt bevart bygningsmiljø, men prisene er høye.

Grunnen til at byfornyelsen kunne starte såpass raskt etter at Stortinget hadde vedtatt byfornyelsesloven, var at kommunen forberedte seg. Erfaringer fra utlandet ble innhentet.

Byfornyelse ble planlagt for Grünerløkka, Bjølsen, Kampen, Rodeløkka og deler av Grønland. En ordning med støtte til utbedring av gårdsrom ble iverksatt. Den såkalte «doaksjonen» ble gjennomført for å få vekk alle utedoene.

Etter kommunevalget i 1971, var det ikke lenger snakk om noen bymotorvei gjennom byen eller rasering av Grünerløkka eller andre bydeler. Dette skyldtes nok både kvinneflertallet i bystyret og økende bevissthet om fornyelse av eldre bystrøk.

Aksjonene mot kommunens arbeid med byfornyelsen nådde heldigvis ikke fram.

