Nei, byrådet kutter ikke nok

Tidligere denne uken skrev Emanuel Smári Nielsen fra AUF i Oslo et innlegg i Dagsavisen der han gir inntrykk av at det sittende byrådet med Arbeiderpartiet er det eneste som kan gjøre Oslo grønnere. Dette stemmer rett og slett ikke.

For å løse klimakrisen, trengs det nemlig mye mer enn å la bilen stå.

Arbeiderpartiet har styrt i åtte år. Byrådet har lovet å kutte 95 prosent av alle utslipp innen 2030, men ligger ikke an til å nå sine egne mål. Nielsen skriver selv at byrådet ikke har «kutta i nærheten av nok ennå, dersom vi skal nå klimamålene». Nettopp.

Da byrådet la fram byrådserklæringen for perioden 2019–2023, var målet å redusere klimagassutslippene med minst 52 prosent innen utgangen av 2023 sammenlignet med 2009-nivået. Byrådet klarer bare 30 prosent.

Men i perioden mellom 2009 og 2015 styrte Høyre i Oslo, og kuttet utslippene med 20 prosent. Mesteparten av kuttene skjedde altså mens de borgerlige styrte. Da blir det arrogant av AUF å påstå at det bare er de rødgrønne som kan kutte utslipp.

Skal vi nå klimamålene, må det bli mer gunstig å velge miljøvennlig. Byrådet mangler ikke problembeskrivelser, men gode løsninger. Alt byrådet tar i, blir til gråstein.

Kostnadene er ute av kontroll i sakene om Fornebubanen og Klemetsrud-anlegget. Begge deler skulle kutte utslippene i Oslo, men endte i stedet med dyre utsettelser som blir et sugerør i Oslo-innbyggernes lommebok. Når byrådet ikke har kontroll på egen pengebruk, blir klimaet den største taperen.

Fremover må flere reise kollektivt, flere må velge sykkel og flere må kjøre elektrisk. Likevel klarte byrådet i fjor å få på plass bare fire nye ladestasjoner i byen.

Da gjør ikke byrådet nok, slik Nielsen selv skriver. Vi er nødt til å få på plass Volvatsvingen og Ensjøsvingen, slik at t-banenettet blir mer effektivt og fremtidsrettet. Vi må også få mer sammenhengende sykkelveier så sykkelen blir et reelt og trygt alternativ.

Politikk burde ikke være en konkurranse om å bruke mest mulig av skattebetalernes penger. Det burde heller være en konkurranse om hvilke resultater de ulike politiske løsningene produserer.

Høyres løsninger er et godt eksempel på politikk som kutter mer, men samtidig gir mer for pengene.

Valget til høsten er et veivalg. Oslo Høyre er garantisten for en ansvarlig og fremtidsrettet klimapolitikk. Oslo trenger et blått byråd.

