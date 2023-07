Arbeiderpartiet har abdisert som styringsparti i klimapolitikken

Mens farlige hetebølger har herjet Europa i sommer, har statsminister Støre først og fremst vært stille. Støre har tidligere kalt klimaendringene vår tids største utfordring, men vil fortsatt ikke fortelle folk hvordan regjeringen skal nå sine egne klimamål. Norge er fortsatt gratispassasjer i klimaomstillingen med ca. 5 % utslippskutt siden 1990, sammenlignet med EUs 30 %.

Når klima- og miljøminister Espen Barth Eide svarer på kritikk fra meg om manglende klimahandling trekker han fram regjeringens klimastatus- og plan: «Grønn bok». Grønn bok ble lansert som et styringsverktøy for å få klimakutt i alle sektorer sammen med statsbudsjettet for 2023. Men alle med litt erfaring fra ledelse og styring ser at regjeringens grønne bok ikke er egnet til å styre noe som helst.

Ingrid Liland (MDG)

Klimatiltak er i teorien veldig enkelt. Klimagassutslipp kan telles, og kutt-tiltak kan planlegges i alle sektorer. Regnskap og budsjett er viktige styringsverktøy: hvor mye slipper du ut, og hvor mye har du tenkt å slippe ut. Miljøpartiet De Grønne var de første som innførte et slikt klimabudsjett i Oslo, sammen med byrådspartnerne Arbeiderpartiet og SV.

Klimabudsjettet i Oslo har blitt kopiert av byer over hele verden. Ordførerne i London og New York omfavnet nylig Oslos klimabudsjett som et kraftfullt verktøy for å kutte klimautslippene til null, og systemet kopieres av kommuner og fylker over hele landet, og megabyer på hvert kontinent. Daværende miljøbyråd, Lan Marie Berg, ble invitert til FNs klimapanels første by-konferanse noensinne for å presentere klimabudsjettet.

Spenningen var stor da regjeringen ved statsbudsjettet 2023 skulle lansere et eget klimabudsjett etter inspirasjon fra Oslo. Suksessen ved Oslos klimabudsjett kommer av tre faktorer som er avgjørende i enhver styringssprosess. De tre faktorene hadde dessverre regjeringen ikke tatt med i sin Grønne bok. Da er det ikke rart at kuttene uteblir.

I Grønn bok står det mye om hva regjeringen vil gjøre, men lite forpliktende om hvem som har ansvar for gjennomføringen.

For det første må et klimabudsjett forankres på øverste nivå, på tvers av siloene i organisasjonen. Det hjelper ikke at klima-og miljødepartementet lager en flott klimaplan, hvis de andre departementene ikke er forpliktet av den og kan gjennomføre politikk som aktivt motarbeider klimaplanen. Stortinget må vedta klimabudsjettet og konkrete klimatiltak, på samme måte som Stortinget vedtar statsbudsjettet. Og statsministeren og finansministeren, som har overordnet ansvar for alle departementer, må eie klimabudsjettet.

Marsjordren må komme fra øverste ansvarlige. Det har MDG sørget for i Oslo, hvor finansbyråden eier klimabudsjettet og bystyret vedtar både klima- og pengebudsjett. Regjeringens finansminister valgte i stedet å kjøre diesel-pickup til budsjettlanseringen for å vise hvor mye han bryr seg om klimabudsjettet.

For det andre må et klimabudsjett, som et økonomisk budsjett, bestå av mål, tiltak og forutsetninger, fordelt på ansvarlig departement. I Oslos klimabudsjett er det klokkeklart hvilken byråd eller virksomhet i kommunen som har ansvaret for hvert av tiltakene. I Grønn bok står det mye om hva regjeringen vil gjøre, men lite forpliktende om hvem som har ansvar for gjennomføringen.

Du trenger ikke være rakett- eller klimaforsker for å si at dette gir den pekeleken som har preget norsk klimapolitikk siden 1990-tallet. Statsråder og politikere er enige om de overordnede målsetningene, men stritter imot tydelig ansvar for konkrete tiltak.

Til sist må målene formidles til og operasjonaliseres i alle underliggende etater, og rapporteres på. I Oslo har klimabudsjettet blitt integrert i den ordinære budsjett- og virksomhetsstyringen av alle etater og virksomheter. I hvert eneste tildelingsbrev til hver eneste etat fremgår det hvilke klimatiltak virksomheten er ansvarlig for.

I de ordinære budsjettrapporteringene etter første og andre tertial må virksomhetene rapportere fremdrift på sine klimatiltak, sammen med pengebruken. Lederne og virksomhetene blir fulgt opp og målt på gjennomføringen av klimatiltakene. Sånn er det ikke med regjeringens Grønn bok.

Tvert imot: i Oljedirektoratets tildelingsbrev for 2023 er ordet «klima» er nevnt hele 1, altså én, gang, og da med følgende formulering: «Det er besluttet å etablere et fastere etatssamarbeid om kunnskapsutvikling på klimaområdet» (min utheving).

Et helt grunnleggende ledelseskurs vil fortelle deg at disse tre faktorene må være på plass for å lykkes med ambisiøse og krevende mål. Og er det noen som vet det bedre enn andre, så er det Arbeiderpartiet, den såkalte «ørnen blant partiene», etter å ha vært sentral i å bygge opp den norske statsadministrasjonen siden krigen. Arbeiderpartiet skal liksom kunne dette med styring. Men skal du lede, er det ikke nok å kunne, du må også ville.

Den mest sannsynlige forklaringen på den dårlige klimastyringen, er dessverre at statsministeren og finansministeren legger mer vekt på særinteressene som lobber for oljeproduksjon, motorveiutbygging og intensiv kjøttproduksjon, enn å nå klimamålene de har lovet folk. Arbeiderpartiet har rett og slett abdisert som styringsparti i klimapolitikken.

I rak kontrast står MDG-ere i spissen over hele landet for å utvikle ekte klimabudsjetter i kommuner og fylker. Vi er verken redde for målene, forpliktelsene eller tiltakene som skal til for å løse klimakrisa.

Om Arbeiderpartiet i regjering virkelig ville, er jeg sikker på at MDGs finansbyråd Einar Wilhelmsen i Oslo ville åpne alle dører for å dele erfaringene med klimabudsjett.

Men hvis du vil være sikker på at stemmen din i høst gir ordentlig klimahandling, så stemmer du på en MDG-er i kommunen din.

Vi vil gjøre det ordentlig, og det starter med å ville på ordentlig.

