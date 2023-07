Kommunene mangler en tydelig boligstrategi

Boligbransjen opplever nå den største nedgangen i boligsalget siden finanskrisen for 15 år siden. Da kunne Statsminister Jens Stoltenberg dra gullkortet for å sette i gang en hel rekke offentlige byggeprosjekter over hele landet for å bøte på den manglende private etterspørselen.

Det kan ikke dagens myndigheter gjøre uten å bidra til økt prispress i norsk økonomi. Jeg tror likevel det er mye dagens politikere kan gjøre.

Vi bygger i dag ca 15 000 færre boliger enn det Prognosesenteret har stipulert som det årlige boligbehovet. Legger vi til tilsvarende tall for 2022, bygger vi på to år 25000 for få boliger. Boligmangelen presser prisene på bruktboligmarkedet og leiemarkedet. Det er dette som er grunnen til at bruktboligmarkedet har fortsatt å øke helt til nå, mot de fleste økonomieksperters spådommer.

Karl Arne Jespersen (Privat)

Boligbehovet er også nå sterkt preget av at vi nå har tatt imot over 40 000 flyktninger fra Ukraina. Så langt er de innlosjert i private hjem og midlertidige løsninger som hoteller og institusjoner av forskjellig art. Dette er ikke noen varig løsning. Vi må bygge flere boliger.

Så hva kokret kan kommunene gjøre?

1. Sette fart på kommunal saksbehandling

Vi har tusenvis av boliger som allerede er som ligger i kommunale saksbehandlingskøer. Det forbauser meg at disse køene ikke blir kortere og at saksbehandlingstiden ikke går raskere, selv om antallet søknader i henhold til salgstallene er nær halvert. I dagens marked burde kommunene få disse søknadene unna i ekspressfart slik at vi kan holde Norges største fastlandsbransje, byggenæringen, i jobb.

2. Sette fart i reguleringsarbeidet.

Både offentlige og private reguleringsprosesser tar alt for lang tid. I noen kommuner kan en gjennomsnittlig reguleringssak ta 5-10 år. Slik kan vi ikke ha det. Kommunepolitikere må sørge for at disse prosessene effektiviseres. Her er kanskje regjeringens egen forlengede arm, Statsforvalteren, det største problemet.

3. Sørge for bygging av flere familieboliger

Mange politikere har nok tenkt at boligmarkedet har fungert ganske bra og at det nok bygges de boligene det er behov for. Etter min mening er ikke dette riktig. Gjennom de siste 10-15 årene har det vært bygget titusenvis av leiligheter på attraktive tomter, gjerne langs kaikantene i byene våre. Disse har gjerne en kvadratmeterpris på 70-90 000,- og egner seg for godt voksne folk med god råd. Men hvor blir familieboligene av?

Det reguleres alt for få tomter til mindre rekkehus, fire- og tomannsboliger i norske kommuner. Skal vi løse boligproblemene i dette landet er det flere småhus som må til. En firemannsbolig på en tomt til en noenlunde fornuftig pris vil være en god start på boligstigen for de fleste med henvisning til den såkalte sykepleierindeksen. Disse boligene er også de mest bærekraftige vi kan bygge både med tanke på klima og økonomi.

4. Sette tydelige mål

Kommunepolitikerne bør sette seg tydelige mål for boligbyggingen de neste årene. Hvis for eksempel Oslo eller Stavanger setter seg et mål om hvor mange leiligheter, rekkehus og eneboliger de skal bygge de neste 4 årene, setter det krav til politikerne og administrasjonen i kommunen. Dette kunne de også blitt målt på ved neste valg.

Direktør i Byggenæringens Landsforbund, Nina Solli, sa nettopp at byggebransjen er som kanarifuglen i kullgruven, som varsler når det kommer dårlige tider. Det har hun helt rett i.

Bolig og byggenæringen er ikke bare landets største fastlandsbransje, men også den største sysselsetteren i Norge. Det er allerede mange i vår bransje som har mistet jobben og enda flere som er permittert.

Dette er bare et forvarsel om hva som kan komme til å skje i øvrige bransjer dersom man ikke tar grep.





