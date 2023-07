Vi kutter både utslipp og utgifter

Med Arbeiderpartiet ved makta, går Oslo foran i å kutte klimagassutslipp på en rettferdig måte. Når alternativet er et Høyre som vil samarbeide med klimafornekterne i Industri- og Næringspartiet, blir valget veldig lett for oss som er opptatt av klima.

Oslovalget til høsten er et veivalg. Siden byrådet med Arbeiderpartiet i spissen tok over styringa i 2015 har vi drevet en massiv satsing på kollektivtrafikken. Vi har bygget ut kollektivnettet, økt antall avganger på buss, trikk og bane.

Nå kutter vi også billettprisene. I april kunngjorde byrådet at vi denne høsten kutter billettprisene ytterligere. Det gjør at et månedskort koster kun 299 kroner fra skolestart av.

Kollektivsatsinga til byrådet er bra for klimaet, bra for oss unge, og rettferdig på samme tid.

Bra for klimaet, fordi vi kan fortsette å kutte rekordmye i klimagassutslipp.

Bra for oss unge, fordi vi kan komme oss rundt på en miljøvennlig og enkel måte.

Rettferdig, fordi billigere kollektivtransport gir de av oss med lite, litt mer penger å bruke i ferien.

Emanuel Smári Nielsen Emanuel Smári Nielsen er klima- og miljøansvarlig i AUF Oslo. (Privat)

Oslo har under det rødgrønne byrådet markert seg som en foregangsby på klimatiltak med mål om å bli verdens første klimanøytrale storby. I 2021 var vi faktisk den eneste storbyen som kutta utslipp. Det må vi fortsette med.

Klimapolitikken i Oslo er rettferdig og kutter utslipp. Samtidig har vi ikke kutta i nærheten av nok ennå, dersom vi skal nå klimamålene. Skal vi få til det må det miljøvennlige alternativet alltid være enklest, og billigst. Det skal vi satse på også i årene som kommer.

Det siste vi trenger nå, er et høyrebyråd som kanskje ikke bare vil inneholde Frp, men også Industri- og Næringspartiet.

I 2021 var vi faktisk den eneste storbyen som kutta utslipp. Det må vi fortsette med.

Et godt kollektivtilbud er en del av løsningen på de utfordringene byen vår står overfor, en utvikling som vil reverseres dersom klimafornektere på høyresida får innflytelse i rådhuset til høsten.

Valget til høsten er et veivalg. AUF og Arbeiderpartiet er garantister for en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp. Det siste Oslo trenger nå er et blågrått byråd.

[ Klima: Arbeidsplassene som kutter utslipp ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen