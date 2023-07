Statsråder skal ikke handle med aksjer

Ola Borten Moe (Sp) går av som statsråd. En helt korrekt avgjørelse etter det som har vist seg å være en svært alvorlig sak. Men Moe burde aldri hatt mulighet til å kjøpe aksjer i utgangspunktet. Regelverket må strammes inn!

I Partiet Sentrum har vi programfestet at vi vil forby kjøp og salg av aksjer for stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer.

Simen Bondevik Simen Bondevik er tredjekandidat til bystyret for Partiet Sentrum i Oslo. (Privat)

Det vil være et viktig tiltak for å styrke tilliten til folkevalgte politikere og forebygge inhabilitet, innsidehandel og andre problematiske situasjoner som kan oppstå når toppolitikerne driver med aksjehandel.

[ Full fart inn i varslet krise ]

Det er liten tvil om at politiske vedtak, lovendringer og økonomiske bevilgninger påvirker aksjemarkedet. I teorien kan en stortingsrepresentant, statsråd eller statssekretær øke verdien av sin egen investering etter et aksjekjøp gjennom politiske vedtak.

Selv om Moe sin sak er betydelig mer alvorlig, er det ikke første gang vi støter på denne type problematikk i norsk politikk.

Tilbake i 2020 fikk daværende stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) rettet et kritisk søkelys mot seg, etter at hun kjøpte Norwegian-aksjer mens Stortinget diskuterte en krisepakke for å redde det samme selskapet.

I teorien kan en stortingsrepresentant, statsråd eller statssekretær øke verdien av sin egen investering etter et aksjekjøp gjennom politiske vedtak.

I andre land har vi sett enda verre eksempler på hvor galt det kan gå når folkevalgte politikere på det aller høyeste nivået kan kjøpe og selge aksjer. Interessekonflikter og andre problematiske situasjoner er uunngåelig så lenge stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer eier millioner av kroner i aksjer i ulike selskaper og bedrifter.

Partiet Sentrums forslag om å forby kjøp og salg av aksjer for stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer fortjener en ny debatt, sett i lys av Moe-saken. Våre toppolitikere bør ikke gis muligheten til å bedrive aksjespekulasjon mens de er folkevalgte.

[ Retter baker for smed ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen