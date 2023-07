Kutt skoleferien, det tjener både elever og foreldre

Er det noe vi politikere er opptatt av så er det å sikre at norske skoleelever får en best mulig utdanning. I den forbindelse ønsker jeg å fremme ideen om å kutte ned på ferieukene for skolen i Norge.

En av hovedgrunnene til at jeg støtter dette forslaget er at mange foreldre opplever utfordringer med å få jobb- og familielivet til å gå opp i løpet av sommeren.

Johannes Strømberg er nestleder i Agder Unge Høyre.

Tradisjonelt sett har skoleferien vært på hele ni uker i Norge, noe som kan være en betydelig belastning for arbeidende foreldre. Ved å redusere antall ferieuker kan vi oppnå en bedre balanse mellom arbeid og familieliv, samtidig som elevene fortsatt får tilstrekkelig tid til å slappe av og nyte ferien.

En annen viktig faktor å vurdere er hensynet til de elevene som har opplevd læringstap som en konsekvens av koronapandemien. Mange elever har hatt begrensede muligheter for fysisk undervisning og har derfor mistet verdifull tid i klasserommet.

Ved å redusere skoleferien kan vi tilby mer tid til undervisning og kompensere for det tapte. Dette vil bidra til å sikre at elevene er bedre forberedt og rustet for videre utdanning og for arbeidslivet.

En tredje avgjørende faktor som taler for å redusere skoleferien er behovet for å forberede elever på arbeidslivet. Arbeidslivet har vanligvis ferier på rundt fire uker, og ved å tilpasse skolens ferie til dette, vil vi bidra til en jevnere overgang mellom skole og arbeid. Dette vil gjøre det enklere for elevene å tilpasse seg arbeidslivets rytme og rutiner.

Ved å innføre en kortere skoleferie kan vi bygge broen mellom skole og arbeid og dermed bedre elevers forståelse for arbeidsmarkedet.

Det handler om å finne en balanse som tar hensyn både til elevenes behov for avkobling og foreldrenes behov i arbeidslivet.

Venstresiden vil hevde at elevene trenger en lengre sommerferie for å slappe av og lade opp til et nytt skoleår. Det er viktig å påpeke at et redusert antall ferieuker ikke betyr at elevene mister all ferietid. Det handler om å finne en balanse som tar hensyn både til elevenes behov for avkobling og foreldrenes behov i arbeidslivet.

Som politikere bør vi vurdere å kutte ned skoleferien for å tilpasse skolen bedre til virkeligheten utenfor klasserommene. Mange foreldre sliter med å få hverdagen til å gå opp i sommerferien, elever trenger hjelp til å ta igjen tapt læring, og vi må forberede dem på arbeidslivet.

Ved å redusere skoleferien kan vi oppnå disse målene samtidig som elevene fortsatt får tid til å slappe av og nyte ferien. La oss skape en skole som ruster våre elever for fremtiden.

