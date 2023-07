Ja takk til en ny EU-debatt

Ungdom mot EU sier ja til en ny EU-debatt. Hvorfor? Fordi vi vet at alt peker mot et nei. Så hvorfor ikke bare ta kampen i forkant av kommende stortingsvalg?

Selv om det er et par år til ennå, så vet vi fra før at en EU-debatt er en stor debatt som det kreves at en bruker mye og ikke minst god tid på.

Ja-siden vil ha ny EU-kamp. Vel la oss ta den!

Vi mener at mesteparten av Norges befolkning er imot et norsk EU-medlemskap. Men samtidig gjør flere partier seg klare til en ny EU-kamp – til tross for at de også vet dette.

Kim René Hamre er leder for Ungdom mot EU.

De som holder partiene sine sterkest tilbake i dette spørsmålet er Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap). Sannsynligvis fordi de vet hva vi allerede vet. Taper de en ny EU-kamp kan det ta både 30 og 40 år før de får en ny sjanse. Et tredje nei ville nærmest ha knust ja-siden.

I NRKs Debatten den 30. mars, viste en måling at over 60 % av de som ble spurt var imot norsk medlemskap i Den europeiske unionen. De ville ha stemt «nei», dersom det hadde vært en folkeavstemning om dette dagen derpå.

Dette er noe partilederen for Høyre, Erna Solberg, er godt kjent med. Samtidig prøver krefter i hennes eget parti å starte en ny EU-debatt. Solberg forsøker å bremse, kanskje fordi hun frykter at en slik debatt ville ha trukket partiet ned i valgkampen.

Men la oss ikke utsette en kamp vi vet kommer, la oss heller ønske den velkommen.

Nei-siden er sterke og de har alltid styrket seg i de EU-debattene som har vært til nå. Vi har tross alt folket på vår side – og når det gjelder som mest, stiller folk opp.

En ny debatt om norsk EU-medlemskap kunne brakt fram mye ny informasjon og fått folk til virkelig å engasjere seg. Kanskje folk til og med kunne sett hva EØS-avtalen faktisk er? Nemlig et tilnærmet medlemskap i EU, forkledd som en form for handelsavtale.

Det virkelige spørsmålet er om ja-siden tør å ta den kampen som de bygger opp til – eller om de rett og trekker seg. Personlig tror jeg ikke fotfolket i ja-partiene kommer til å stoppe den. Det er det heller partiledelsen som gjør.

Ungdom mot EU står klare til å mobilisere og intensivere vårt arbeid dersom kampen kommer. Vi er allerede godt i gang med å bygge opp organisasjonen og skolere våre folk.

