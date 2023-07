Idioti i hetens tid

Hetebølgen som herjer i Sør-Europa setter stadig nye dystre rekorder, både når det gjelder temperaturer og mennesker som omkommer i varmen.

Men det er ikke bare i Sør-Europa man får merke klimaendringene på kroppen. En hel verden opplever nå ekstremnedbør, hetebølger og ekstremtørke og at skogbranner rammer oftere og blir mer og mer intense.

Det finnes dessverre alt for mange der ute som ikke forstår alvoret. Hver eneste gang pressen skriver om ekstremvær, naturkatastrofer, høye temperaturer, skogbranner og tørke som skyldes klimaendringer, så går klimafornekterne bananas med latter-emojier. Og kunnskapsløse uttalelser hagler i kommentarfeltene.

Man kan undres over hva det er som utløser disse voldsomme reaksjonene hos enkelte når de velger å hamre løs på pressen og forskerne som formidler det dystre budskapet. På toppen av det hele blir de beskyldt for at de kun er ute etter å tjene penger.

Hvor tåkelagt er det mulig å bli?

Dette er mennesker som tydeligvis ikke evner å se forskjell på vær og klima, der de hamrer løs på tastaturet for å spre sin mangel på kunnskap.

De fleste av oss vet at vær er noe som møter oss hver dag når vi går ut døren, og at det kan endre seg fra dag til dag og fra år til år.

Klimaendringer derimot, er værstatistikk over en lengre periode som er godt dokumentert av verdens ledende klimaforskere.

Til dere som setter latter-emojier på at det settes stadig nye varmerekorder: Synes dere virkelig at det er morsomt at folk omkommer og at dyr lider i varmen?

Synes dere det er morsomt at store deler av Spania er inne i en tørkeperiode som har vart i tre år? Synes dere det er like morsomt at vannreservoarer går tomme og at bøndene må gi opp avlingene? Synes dere det er morsomt at folk som har dårlig råd ikke kan kjøle seg ned med aircondition på grunn av de høye strømprisene?

For hvis dere ikke synes det er så morsomt, så spar oss for intoleransen, dumskapen og egoismen som dere sprer rundt omkring på sosiale medier.





