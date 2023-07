Boligpolitikken er grunnleggende usosial

I en sak i Aftenposten i forrige uke kunne vi lese at de kraftige renteøkningene ikke påvirker boligprisene i Oslo sentrum, og at det fortsatt er hard kamp om de mindre leilighetene. Det er kanskje ikke så overraskende.

De siste årene er det knapt blitt bygget nye boliger i Oslo. Samtidig setter den mye omtalte leilighetsnormen store begrensninger på leilighetene som kan bygges.

Magnus Birkelund Magnus Birkelund er førstekandidat for Oslo Frp ved høstens valg. (Hakon Rusdal)

Lenge har byrådet hevdet at de fører en sosial boligpolitikk som skal forhindre trangboddhet og ulikhet. Åtte år senere ser vi resultatet. Sykepleierindeksen viser hvor mange sykepleiere – eller enklere forklart; folk med vanlig inntekt – som har råd til å kjøpe en leilighet i Oslo.

Resultatet for 2022 var nedslående. En person med en helt gjennomsnittlig inntekt hadde bare råd til å kjøpe 1,5 prosent av boligene i Oslo.

Julianne Ofstad Julianne Ofstad er andrekandidat for Oslo Frp ved høstens valg. (Privat)

Samtidig insisterer det rødgrønne byrådet på at man ikke skal bygge leiligheter under 35 kvadratmeter i indre by. I nye boligprosjekter må minst tre av fire leiligheter være over 50 kvadratmeter. Vi vet at denne regelen stort sett også praktiseres i resten av byen, til tross for at halvparten av Oslos husholdninger er singelhusholdninger.

I praksis betyr dette at boligene som bygges i Oslo er leiligheter som helt vanlige folk aldri vil få råd til.

Det er ingen hemmelighet at pris og størrelse henger sammen, og jo større man bygger, jo høyere blir prisen. Det er heller ikke nytt at tilbud og etterspørsel henger sammen, og når etterspørselen etter boliger i Oslo øker, uten at det bygges særlig flere boliger, ja så presses prisene opp.

Dette er sammenhenger som er åpenbare for de fleste, men for byrådet er det tydeligvis viktigere å snakke om en sosial boligpolitikk, enn å gjennomføre tiltak som kunne sørget for at folk faktisk fikk råd til å kjøpe seg en egen bolig i hovedstaden.

Dessverre har vi de siste åtte årene sett liten vilje til handling. Og samtidig som prisene på mat og strøm øker og folk flest opplever strammere privatøkonomi, setter Oslo kommune opp eiendomsskatten. Og de kommunale avgiftene har skutt i været.

Dette øker ikke bare prisene for de som eier bolig, men også for dem som leier bolig.

Det er på høy tid med et politisk skifte i Oslo. Fremskrittspartiet vil sørge for at det reguleres flere tomter til boligbygging og skrote leilighetsnormen en gang for alle.

Oslo fortjener politikere som ikke bare snakker om å gjøre noe med boligmarkedet, men politikere som faktisk gjør noe.

