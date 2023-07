Boligpolitikk på villspor

Sosiale ulikheter i Norge har dessverre økt de siste 30 årene. I boka «Økonomisk og sosial ulikhet i Norge» viser Halvorsen & Stjernø at det særlig er i formue vi ser de største endringene, og at ulikheten i formue faktisk er på høyde med klassesamfunn som Frankrike og Storbritannia.

De viser også at hele 70 prosent av all formue er plassert i eiendom og bolig som i stor grad er arvet. Høy formue er i liten grad knyttet til arbeidsinntekt, men til kapitalinntekter som aksjer og boligutleie.

Steffen Torp (Privat)

Sammen med utdanning, arbeid og helse regnes bolig som den fjerde «velferdspilaren». Å bo sikkert og godt har betydning for helse og velvære, og kan også ha betydning for sysselsetting og utdanning for både foreldre og barn.

Det er ikke bare fysisk kvalitet ved boligen som har betydning for helse og velvære, men trangboddhet og midlertidige boligkontrakter kan skape stress og dårlig mental helse.

Det antas at de positive effektene av en god bolig i stor grad kan forklares med bostabilitet og nærmiljø, altså at man bor lengre i gode boliger enn i dårlige, og at gode boliger oftest er å finne i stabile og gode nabolag.

Bostabilitet og nærmiljø fører til at beboerne over tid etablerer støttende og varige sosiale relasjoner, og at barn får en stabil oppvekst.

I Norge eier 76 prosent sin egen bolig. Dette har vært en villet velferdspolitikk siden 40-50-tallet og er annerledes enn i andre sosialdemokratiske land, der man i større grad har satset på leie av bolig.

Begrunnelsen for at myndighetene etter krigen ønsket å videreføre en historisk tradisjon for å eie egne boliger (på landsbygda) i Norge, var å forebygge sosiale ulikheter ved at folk blant annet ikke skulle bli utnyttet av grådige gårdeiere i byen.

Boligkjøp understøttes derfor av generøs gjeldssubsidiering og lav beskatning av boligformue.

Det er mange fordeler med å eie egen bolig. I tillegg til de samme effektene som av en stabil bosituasjon, kan boligeiere også «spare» eller investere gjennom å betale ned boliggjeld og å pusse opp boligen. Forskning viser at den norske boligpolitikken har fungert relativt godt for det store flertallet i Norge. Det er imidlertid mye som tyder på at måten boligmarkedet nå fungerer ikke gagner den jevne innbygger, og særlig ikke de med lav inntekt.

Å vokse opp i dårlige nabolag, med lite sosial støtte og kanskje mye kriminalitet, skaper lav tillit.

Før drev staten en aktiv politikk for å støtte vanlige folk, slik at de fikk kjøpt rimelige hus og leiligheter, mens det nå er markedet som rår. Folk sliter rett og slett med å komme inn på boligmarkedet.

Boligene er for dyre, og mange har ikke nok egenkapital til å få huslån. Prisen for utleie-boliger er svært høye, boligene er ofte i dårlig forfatning og leiers rettigheter er ikke særlig sterke. I tillegg er det en altfor stor andel som kan kjøpe seg sekundær-boliger som blir leid ut med skattemessige fordeler.

Den norske eie-politikken ser ut til å skape sosiale ulikheter ved at familier som kjøpte seg inn på boligmarkedet for over tjue år siden har fått økt sin formue, som igjen deres barn kan arve.

Familier som ikke har eid bolig blir gjerne låst i et dyrt og dårlig leiemarked. Innvandrere med behov for god og effektiv integrering er særlig utsatt. Eierandelen blant nordmenn med innvandrerbakgrunn (60%) er betydelig lavere enn ellers i befolkningen (87%).

Tillit mellom mennesker, såkalt generalisert tillit, bygges best i samfunn som oppleves trygge og med gode levekår. Sosiale nettverk er også viktig. Generalisert tillit skaper tillit til «systemet», og et godt system av velferdsordninger bygger generalisert tillit. I diskusjoner om tillit blir ofte betydningen av utdanning og arbeid løftet fram, mens bolig sjeldent blir nevnt.

Å vokse opp i dårlige nabolag, med lite sosial støtte og kanskje mye kriminalitet, skaper lav tillit. Hvis «systemet» oppleves som lite støttende når det gjelder muligheter for å skaffe seg gode boliger i stabile nabolag svekker ikke dette bare tilliten til velferdssystemet, men også den generaliserte tilliten.

Generalisert tillit og tillit til systemet er høy i Norge, men nå som den økonomiske og boligsosiale ulikheten øker, kan vi forvente at tillit generelt blir svekket i utsatte grupper. Til syvende og sist vil dette svekke hele samfunnet.

Boligmarkedet i Norge er et av Europas minst regulerte. Om målsettingen for norsk boligpolitikk skal være at mange skal eie egen bolig, eller om vi i større grad bør satse på et større leie-marked, er usikkert.

Det som imidlertid er helt sikkert er at både eie- og leiemarkedet må reguleres og kontrolleres av en aktiv og bevisst boligpolitikk som er mer rettferdig enn den er i dag.

Eksempler på aktuelle tiltak er mer offentlig kontroll av hva som blir bygget i privat regi, økt beskatning av sekundærbolig, styrking av Husbanken, flere støtteordninger til boligkjøp for vanskeligstilte grupper, økt bygging av kommunale utleieboliger, og å etablere en ny husleielov med bedre rettigheter for leietakere.

Boligmarkedet i de store byene er annerledes enn i grisgrendte strøk. En effektiv tiltakspakke krever en formidabel koordineringsjobb.

Å innføre en nasjonal boligplan med lokalt tilpassede tiltak virker som et godt første steg mot en boligpolitikk som fremmer sosial likhet og fortsatt høy tillit i hele Norge.

