En påminnelse om å minnes, og være kritiske til egne minner

77 drepte, to åsteder, tusenvis av berørte, én gjerningsmann, og ett dødelig fiendebilde. Det har gått tolv år siden en høyreekstrem terrorist, med viten og vilje, plasserte en bombe i Regjeringskvartalet og gjennomførte en skytemassakre på Utøya. Et målrettet politisk angrep på Arbeiderpartiet og AUF.

Det har gått tolv år, og det er stadig sjeldnere vi snakker om det mest brutale terrorangrepet på norsk jord. Og når vi gjør det, er samtalene ofte såre, vanskelige eller konfliktfylte. Og ikke sjeldent er de preget av faktafeil og misforståelser.

Julie Ræstad Owe (Ellen Reiss)

Du som leser denne kronikken, vil antagelig si at du husker 22. juli godt. Vi har spurt 22. juli-senterets besøkende det samme, som en del av en utstillingsinstallasjon.

Det store flertallet setter seg opp i kolonnen som ‘husker godt’. Hvor du var. At du fulgte med på nyhetssendingene. At du ringte noen du kjente som kanskje var der det skjedde. At du tenkte på konsekvensene om det viste seg at terroristen sympatiserte med al-Qaida. At du ventet på informasjon fra noen, hvem som helst, om en du var glad i som du visste befant seg midt i det.

Ifølge den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli, kjenner tross alt én av fire av oss noen som opplevde ett av angrepene.

Men hvor godt husker vi egentlig etter tolv år? Husker du hvor i Oslo terrorangrepet skjedde? Vet du hvor Regjeringskvartalet ligger? Har du hørt om Høyblokka og hvem som hadde kontor i toppen av bygget? Tenker du på angrepet i Oslo som en avledningsmanøver? Husker du hvem som hadde sommerleir på Utøya? Vet du hva en politisk sommerleir er? Kan du huske hvorfor terroristen mente at Arbeiderpartiet var et legitimt mål?

Stedene og menneskene som ble angrepet er på ingen måte uvesentlig for terroristens fiendebilde.

Har du hørt om konspirasjonsteorien som ligger bak? Husker du at muslimer og antatte muslimer ble angrepet før terroristen viste seg å være hvit? Hva vet du om oppfølgingen av de som fryktet for livet i Regjeringskvartalet og på Utøya?

Det kan hende du kan svare godt på flere av disse spørsmålene. Og om du ikke har alle detaljene på plass, er det ikke noe galt i det. Minnene blir svakere over tid. Ting vi har hørt, men som ikke nødvendigvis er helt riktig, vil feste seg som en del av historien. Vi fyller ut selv der vi har hull. Det er helt naturlig.

[ Mediedekningen av 22. juli kartlagt: – Var vi enige om hvilket løfte vi ga hverandre? ]

Gjennom åtte år med undervisning av skoleelever, og besøk i senterets utstillinger fra befolkningen ellers, vet vi at disse hullene finnes, at minnene blir svakere og misforståelsene flere. Det vil sjeldent få store konsekvenser at hver enkelt av oss går rundt med et og annet kunnskapshull, en faktafeil eller vagere minner fra da det skjedde. Det er ikke noe rart at de av oss som ikke er direkte berørt, ikke husker alt lenger, og går videre.

Men det vi likevel vil rette oppmerksomheten på når vi i dag markerer tolv år siden angrepet, er hva som kan skje om vi ikke holder samtalen om 22. juli levende – om vi ikke minnes det som skjedde. Hvis vi for eksempel går rundt og tror at angrepet i Oslo var mot slottet eller Stortinget. Eller at angrepet i Regjeringskvartalet var en avledningsmanøver. Da kan vi fort også miste syne av hvor symboltungt det er å plassere en bombe foran statsministerens kontor.

Og ved å glemme det, glemmer vi også en viktig del av hvorfor terroristen videre angrep ungdommene på Utøya. De han omtalte som kulturmarxister og landsforrædere. Stedene og menneskene som ble angrepet er på ingen måte uvesentlig for terroristens fiendebilde.

Vi kan også fort stå i fare for å glemme angrepet i Regjeringskvartalet helt. Vi hører ofte angrepet refereres til som Utøya-angrepet, eller terroristen som Utøya-terroristen. Vi ser lærerbøker som omtaler det første angrepet som om det var en parentes. Tankene går fort til fraværet av opplesing av minneord for ofrene i Regjeringskvartalet under rettssaken i 2012.

I dag oppfordrer vi deg til å snakke med noen om 22. juli, utforske egne blindsoner og misforståelser.

Bare tolv år etter angrepet begynner første del av angrepet å forsvinne fra vår kollektive hukommelse. Hvordan snakker vi om 22. juli om hundre år, når historien har disse manglene allerede nå?

Og hva skjer om vi ikke husker på, og lærer om, det høyreekstreme tankegodset som drev terroristen? Konspirasjonsteorien han blant annet begrunnet angrepet med lever i beste velgående over hele Europa. I Norge er den også absolutt til stede. Om ikke alltid som en fullstendig konspirasjonsteori, så i det minste som fordommer mot muslimer. Én av tre nordmenn har dem.

Lignende tankegods inspirerte drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet mot al-Noor moskeen i Bærum i 2019. Om vi ikke husker 22. juli og tankegodset som ligger bak, vil vi fortere se på disse hendelsene som isolerte. Vi glemmer at tankegodset lever videre og inspirerer, og at det på ingen måte forsvinner idet en terrorist settes i fengsel.

Vi lærer gjennom å minnes, og vi minnes gjennom å lære. De to går hånd i hånd for et minne- og læringssenter som 22. juli-senteret.

Så i dag oppfordrer vi deg til å snakke med noen om 22. juli, utforske egne blindsoner og misforståelser. Lese om det som skjedde.

Vi som har luksusen av å gå ut av det når vi vil – når det blir for mye eller når noe annet fanger oppmerksomheten vår – har et enda større ansvar for å fortsette samtalen om 22. juli.

[ Avisforsider skal kaste nytt lys over 22. juli tolv år etter terrorangrepet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen