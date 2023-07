Naivt å tro på en sunn EU-debatt

EU-debatten har igjen fått vind i seilene i Norge. Det er en debatt jeg ønsker velkommen. Det er 29 år siden vi sist hadde en skikkelig runde med dette her til lands og det er på tide at vi under 40 også får muligheten til å ta et standpunkt.

Det jeg derimot er mer usikker på er hvorvidt denne debatten noensinne vil baseres på fakta. Gang på gang hører vi en debatt basert på gårsdagens argumenter. Det er argumenter som gjenbrukes uten at det finnes noen beviser for om utsagnet er verken sannhet eller løgn.

Tora Tveiten Tora Tveiten er organisatorisk nestleder i Europeisk Ungdom. (Privat)

I dag står mennesker på begge sider og skriker til hverandre og debatten er ikke en gang en diskusjon. Ingen av sidene lytter til hverandre, noe jeg synes er veldig synd fordi det skremmer nye stemmer fra å delta i debatten – spesielt unge.

Det er kanskje ikke så rart at debatten ligner på den i 1994. Nordmenn har aldri hatt EU som pensum i norsk skole. Vi lærer mer om amerikanske valg og deres utallige presidenter enn vi gjør om hvordan EU-systemet fungerer. Det samme systemet som gjennom EØS-avtalen har stor innvirkning på den norske hverdagen. Det er uforståelig for meg hvorfor dette ikke er en del av pensum, når det har så stor betydning for oss.

Skal man få kunnskap om EU i dag må man sette seg inn i dette på egenhånd. Som samfunn fortjener vi å få mer kunnskap om hva EU er og gjør for oss. Men hvordan kan vi forvente at ungdom og voksne skal sette av ufattelig mange timer til å lese rapporter opp og ned for å lære seg et system som burde vært allmennkunnskap?

At det er fordeler og utfordringer med EU og EØS er noe norsk ungdom burde diskutere i skolen.

I dag står mennesker på begge sider og skriker til hverandre og debatten er ikke en gang en diskusjon. Ingen av sidene lytter til hverandre.

I dag kommer lover og regler bare «inn i Norge» uten en ordentlig offentlig debatt, verken der eller på Stortinget. Alle husker likevel ACER-debatten, en debatt om en lovgivning som for lengst var iverksatt i EU og som Norge enten måtte si ja eller nei til.

Et norsk EU-medlemskap ville for eksempel krevd at debatten hadde kommet mye tidligere, tvunget våre politikere til å sette seg inn i saken og ført debatten i offentligheten og innad i EU.

Jeg setter pris på de som argumenter mot EU i Norge. Jeg elsker at det finnes argumenter for og mot. Det gir meg grunn og motivasjon til å holde meg oppdatert og lære hver dag, slik at jeg kan diskutere det jeg møter i min hverdag.

[ Selvfølgelig viser Ukraina behov for norsk EU-medlemskap ]

Men hvorfor møtes jeg da av argumenter som er utdaterte og som ikke har rot i dagens virkelighet? Jeg er lei av å delta en debatt hvor det eneste som møter meg er slagord fra en fremmed tid – i 1972 og 1994.

Jeg ønsker den norske EU-debatten velkommen, men håper den kan bygges mer på fakta og fremstå som mer virkelighetsnær. For å få til det må vi bruke mer tid på å lære om EU og EØS og hva det faktisk innebærer for oss.

Så lenge vi ikke gjør det vil vi aldri kunne heve debatten om hva et norsk EU-medlemskap faktisk ville ha betydd for Norge.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen