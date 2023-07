Intet nytt under sommersolen

Jevnt og trutt angriper Høyre samholdet i arbeiderbevegelsen. Det har de gjort gjennom hele historien. I Dagsavisen 17. juli er det Mathilde Tybring-Gjedde som blant annet påstår at LOs støtte til de rødgrønne partiene ikke er å fremme LO-medlemmenes interesser.

Til det er det enkle svaret: Denne støtten er vedtatt på LOs kongress, som er demokratisk valgt i organisasjonen.

Landsmøte i Arbeiderpartiet 2023 Oslo 20230505. Peggy Hessen Følsvik (LO) under Arbeiderpartiet landsmøte i Oslo Kongressenter Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa/NTB)

LOs ideologiske forankring er ikke ukjent for noen. Heller ikke for våre en million medlemmer. At høyresiden driver en evig kamp mot arbeiderbevegelsen og vårt felleskap, er ikke noe nytt.

Selvsagt er det viktig for LO med en regjeringen som støtter opp under et organisert arbeidsliv

Det er ikke pengestøtte som gjør at LO har gjennomslag i regjeringen for en rekke saker som er viktig for arbeidsfolk. Det er fordi vi deler de samme verdiene: Solidaritet og felleskap. Vi ønsker et sterkt velferdssamfunn der vi løser de store oppgavene i felleskap, vi jobber for et trygt og godt arbeidsliv for alle og for et samfunn med mindre forskjeller.

Og selvsagt er det viktig for LO med en regjeringen som støtter opp under et organisert arbeidsliv. Erna Solberg og hennes regjering så det som viktig å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet. Den sittende regjeringen har i motsetning til dette økt fagforeningsfradraget, blant annet for å få flere til å organisere seg.

Hvilket forhold Høyre har til sine rike onkler, blander ikke vi oss inn i. Men vi påpeker hva de får igjen for støtten. Det er mulig at Tybring-Gjedde tror at dette er en gjeng filantroper, som støtter partiet ut av sin godhet. Det er i beste fall naivt.

La meg derfor bare minne om at Høyres bidragsytere i 2013, blant dem Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen, forventet at løftene om kraftige kutt i formuesskatten ble innfridd raskt. Eller at Jens Ulltveit-Moe i sin tid ga 100.000 kroner øremerket profilering av EU-medlemskap for Norge.

Det er åpenbart at giverne har klare forhåpninger om maktskifter rundt i kommunene ved høstens valg. Håp om lavere eiendomsskatt, at selskapene de eier kan tjene penger på private velferdstjenester eller at kommune selger eiendom over til private (deres) hender. For å nevne noe. På lengre sikt er det regjeringen de ønsker å bytte ut.

Vi kan nok en gang slå fast at arbeiderbevegelsen har andre visjoner for samfunnsutviklingen enn Høyre og de rike onklene. Det er vel knapt noen nyhet.

[ Skivebom og mistenkeliggjøring ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen