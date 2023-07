Venstresiden fører en politikk som flertallet av befolkningen er uenig i

I Dagsavisen 17.7 fordreier leder i Agenda, Trygve Svensson, resultatene av en enkelt måling, samtidig som han fordreier borgerlig sides standpunkter i velferdspolitikken.

Dagens regjering var allerede i Hurdalsplattformen klar på at den «kraftig» skal redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden. Regjeringen er godt i gang med å kaste ut kommersielle aktører innen barnevernssektoren og stramme kraftig inn for kommersielle innen barnehagesektoren. Flere kommuner styrt av venstresiden fører også en fiendtlig innstilt poltikk overfor kommersielle aktører i de ulike sektorene.

På toppen av dette har regjeringen, etter avtale med SV, satt ned et utvalg som skal finne ut hvordan private kommersielle aktørene kan kastes ut av alle sektorer i velferden.

Venstresiden ønsker med andre ord en langt mindre andel private kommersielle aktører i velferden.

Høyre, og borgerlig side for øvrig, ønsker å beholde tradisjonen med en miks av offentlige, ideelle og kommersielle aktører omtrent på det nivået som vi inntil nylig hadde

Men ser man på undersøkelsen til tankesmien Agenda, som Svensson baserer sitt innlegg på, så viser den at over halvparten av de spurte ønsker like mange eller flere kommersielle innslag i alle de nevnte velferdstjenestene – med unntak av barnevern.

Svenssons svar på dette er at høyresiden ønsker en «temmelig massiv privatisering» på velferdsområdet. Men også dette er svært unøyaktig fremstilt.

I programmene til Høyre nasjonalt, og i store byer som Oslo og Bergen, går ikke partiet inn for noen stor økning i kommersialisering av velferden. De ønsker heller å stanse den massive avkommersialiseringen til venstresiden.

I noen kommuner, blant annet i Oslo, ønsker borgerlig side riktig nok å åpne for et par anbud innen sykehjem, men dette er bare en liten reversering av den kraftige innstrammingen som dagens byråd har ført. Det er altså ikke en politikk for mer kommersialisering enn det vi tradisjonelt har hatt

Avslutningsvis kan det også trekkes frem at vi allerede er i gang med å se konsekvensene av venstresidens politikk. I dag er det større mangel på institusjonsplasser i barnevernet enn det vi noen gang har hatt. Dette mener jeg helt åpenbart er en konsekvens av regjeringens avkommersialisering.

Kommersielle bygger ned sin kapasitet, og offentlige institusjoner greier ikke å kompensere for det – noe som ene og alene går ut over barn i en sårbar posisjon.





