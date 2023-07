Systematisk norskopplæring må starte allerede i barnehagen

Noe av det siste elever og ansatte i Osloskolen trenger er Ap-politikere som serverer lettvintheter og plattheter på løpende bånd.

Det har vært en femdobling i rapporterte tilfeller av vold og trusler mot lærere i Osloskolen siden byrådsskiftet i 2015. Stadig flere elever sliter med lesing, skriving og regning. Mange skoler er så underfinansierte at de ikke har penger til verken skolebøker eller vikarer.

Hva er løsningen? «Å dele klasserom med sterke og ambisiøse, men lite skoleflinke medelever er ikke en straff. Det er en gave.» Slik avslutter Stein-Gunnar Bondevik et velskrevet, men skolepolitisk fullstendig innholdsløst leserinnlegg i Dagsavisen (11. juli).

Innlegget handler slik jeg ser det, egentlig mer om Bondevik og om hva han mener om meg, enn om hva som skal til for å få Osloskolen på rett kurs igjen.

Han forteller at han flyttet til Oslo for et år siden etter flere år i Tromsø, der han var spaltist i en lokalavis, og at han har «ledet kommunikasjonsarbeidet i en rekke virksomheter». Her har han «ansatt mennesker, ikke cv-er», forteller han.

Tenke seg til. Han er fremdeles oppført som styremedlem i et arbeiderpartilag i Tromsø.

Hvorfor han ikke nevner at han er Ap-mann skal jeg ikke spekulere i, men når man bevisst unnlater å nevne partitilhørighet i et politisk motivert leserinnlegg som attpåtil navngir og harselerer med en politisk motstander, synes jeg det vitner om dårlig stil.

Innlegget føyer seg forutsigbart inn i venstresidens vanlige narrativ om at det er for stor forskjell mellom de videregående skolene i Oslo, og at «noe» må gjøres.

Bondevik er helt på linje med skolebyråden fra SV som er svært bekymret for at tre skoler har populære linjer. Disse skolene er «hermetisk lukket for alle elever bortsett fra de med aller høyest karakterer», sier hun til NTB.

Det er feil, og det vet skolebyråden.

Hva Bondevik har fått med seg, vet jeg ingenting om. Elektro- og datateknologilinjen ved Elvebakken krever 3,7 i snitt, mens IT og medieproduksjon krever 4,4. Elvebakken videregående er en meget veldrevet og inkluderende skole med elever fra hele byen. Hermetisk lukket er den på ingen måte.

Den fortjener ikke å bli hengt ut som en problemskole for elever med høye skuldre, slik Bondevik gjør.

At det ved fire skoler er flere plasser enn søkere sier lite eller ingenting om kvaliteten på undervisningen elevene får, og enda mindre om karaktersnittet til elevene som søkte seg dit. De resterende 17 kommunale videregående skolene i Oslo snakker venstresidens politikere aldri om.

Det viser at de ikke egentlig er opptatt av innholdet i skolen, og hvordan det går med hver enkelt elev, men bare er opptatt av å skrote det frie skolevalget for å innføre et inntakssystem som «gir alle elever en reell mulighet til å komme inn på alle skoler i byen».

Elvebakken videregående er en meget veldrevet og inkluderende skole med elever fra hele byen. Hermetisk lukket er den på ingen måte.

Problemet i Oslo er ikke inntakssystemet. Problemet er at 15 prosent av elevene på tiende trinn er så dårlige i norsk at de trenger forsterket norskopplæring. De sliter med å forstå hva læreren sier, og å lese oppgavene. Å tro at de vil fullføre og bestå videregående skoler bare fordi de kvoteres inn på Elvebakken er ikke bare naivt. Det er dårlig gjort overfor elevene.

Problemene i Osloskolen stikker langt dypere enn at de kan løses ved å innføre et nytt inntakssystem. Vi må starte med mer systematisk norskopplæring allerede i barnehagen. I dag starter nesten én av fire elever skolen med så svake norskkunnskaper at de ikke forstår hva lærere sier.

At Bondevik mener at jeg ikke har forstått så mye og har et «instrumentelt kunnskapssyn», tar jeg med knusende ro. Siden han ikke har satt seg inn i Arbeiderpartiets skolepolitikk i Oslo, kan jeg ikke forvente at han har satt seg inn i Høyres.

Det beviser han til gagns når han påstår at vår skolepolitikk egentlig bare handler om å «stille seg opp ved enden av samlebåndet og vente på realfagshjerner.»

Det er så langt fra sannheten det er mulig å komme, men én ting skal Bondevik ha: Han har gitt opp å forstå hvordan det nye inntakssystemet som Ap, SV, MDG og Rødt vil innføre, fungerer. «Det er altfor komplisert og har en historikk like innfløkt som kvotesystemet i fiskeriene», skriver han.

Jeg er enig, men det er altså denne uforståelige inntaksmodellen som vil møte Oslo-elevene om dagens rødgrønne flertall får fornyet tillit til høsten.





