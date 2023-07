På tide med litt boligpolitikk

Den lange historien om sykehusboligene på Sinsen er inne i sitt siste kapittel. Snart er det ikke flere leieboere igjen i de gamle teglstensgårdene i Sinsenveien, og området klargjøres for rivning.

Mange leieboere har nå mistet sine hjem. Noen har bodd her i flere tiår. Gamle roser utenfor verandadører vitner om at dette er et område som har vært opplevd som langsiktige hjem. Hvorfor skulle leieboerne ellers ha plantet rosebusker?

Anne-Rita Andal (Kirsten Randers-Pehrson)

Jeg er ikke naiv og jeg tror ikke bomiljøet i dette området alltid har vært godt. Medieomtale opp gjennom årene tyder på det motsatte. Men likevel har dette vært folks hjem. Både standarden og husleia har vært rimeligere enn det man må regne med å betale i Oslo.

De 1.200 leieboerne i sykehusboligene har derfor med stor sannsynlighet måttet inngå dyrere leieforhold.

Flere av aktørene som Leieboerforeningen snakker med, sier at de fleste som har flyttet ut, har klart seg fint på egen hånd. De har funnet et nytt sted å bo, og flyttet ut. Men til hva? Leieprisene har økt enormt det siste året, og jeg har ennå til gode å høre om utleiere i Oslo som lar være å oppjustere husleia når de kan. Hva betyr det for en allerede slunken lommebok å betale flere tusen ekstra i måneden i husleie, i tillegg til et høyere depositum?

Er man boligeier, kan man bo trygt og godt mens bankkontoen vokser i takt med boligprisene.

Da leieboerne i Sinsenveien ble sagt opp, ble alt gjort etter boka. Men boka er ikke god nok og må skrives på nytt. Norske leieboere har et svakt oppsigelsesvern, og våre rettigheter i situasjoner som denne er så godt som ikke-eksisterende. Og hvor er Oslo Universitetssykehus sitt samfunnsansvar når de velger å gjøre et oppkjøp som fjerner nesten 500 leieboliger fra et allerede presset marked?

[ Venstresiden fører en politikk som flertallet av befolkningen er uenig i ]

OUS sier til Dagsavisen at de ikke har et formelt ansvar for leieboerne, og det har rett i. Heller ikke Oslo kommune har noe formelt ansvar for leieboerne. Kommunens ansvar er nedfelt i den nye boligsosiale loven, som er nærmest intetsigende når det kommer til å skaffe et sted å bo til de av oss som trenger det. Så når Bydel Bjerke sier at Nav skal bistå, er det i praksis liten hjelp å få. Det finnes ikke ledige kommunale boliger, og det private leiemarkedet er nærmest støvsugd.

Å skaffe seg et sted å bo, er et individuelt ansvar i Norge. I motsetning til andre velferdspolitiske områder som skole og helse, har vi nærmest ikke-eksisterende rettigheter knyttet til en av de aller viktigste faktorene for at vi skal kunne leve gode og stabile liv – hjemmene våre. Og boligpolitikken er i stor grad erstattet med boligmarked.

Er man boligeier, kan man bo trygt og godt mens bankkontoen vokser i takt med boligprisene. Selv etter renteøkningene er forskjellene mellom boligeiernes trygghet, og utryggheten og de økonomiske byrdene til leieboerne, store. De fleste peker på mer marked. Eierlinja skal styrkes. Men tror vi virkelig at boligmarkedet vokser inn i himmelen, og at vi alle skal bli rike? Det virker slik.

Forskjellene øker nå i Norge. Leieboerforeningen vet hva det fører til for leieboerne. Økende press på leiesektoren, økende priser, økende fattigdom, mer ufrivillig flytting og mer psykisk uhelse, for å nevne noe.

Vi trenger en diskusjon om hvilke verktøy vi kan ta i bruk – på kort og på lang sikt. Det første regjeringen bør gjøre er å innføre makspris på leie etter husleielovens bestemmelser for å bremse den eskalerende boligfattigdommen.

Deretter trenger vi en skikkelig gjennomgang av leiesektoren der vi tør å spørre hvor lite lovregulering og hvor mye marked vi skal tillate. Da må vi også diskutere ikke-kommersielle leieboliger som en del av løsningen, og diskusjonen må tas med innestemme.

Staten har for lengst innsett at en statlig kirke var en dårlig idé. Men fremdeles tilber vi alle en gud her i landet, og guden heter Boligmarkedet.

Ikke få panikk nå – det er ingen som tar til orde for å legge ned verken eierlinja eller boligmarkedet, men det er på tide med en anelse religionsmangfold i boligpolitikken.

[ «Ivar» og «Kjell» blir tvunget til å flytte: – Vi føler oss sviktet av myndighetene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen