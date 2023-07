Industriløftet er også et klimaløft

Arbeiderpartiet sørger for et krafttak i norsk industri. Dette tiåret skal Norge halvere våre klimagassutslipp. Det vil kreve knallhard satsing på flere samfunnsområder. Ikke bare skal vi ta posisjoner i nye grønne næringer, vi skal skape tusenvis av nye grønne arbeidsplasser i hele landet.

I skrivende stund ser vi mange offensive og gode grønne initiativ i industrien. Det er allerede i gang mange store prosjekter med støtte fra Grønn Plattform i 2022.

For eksempel har Hardanger Hydrogen Hub som mål å kunne være en viktig energiinnsatsfaktor for smelteverket i Odda, og TechnipFMC i Kongsberg jobber med undervannslagring av hydrogen. Det vil kunne være viktig for norsk havvindproduksjon og for transport til havs.

Felles for samtlige av de 750 millionene som ble brukt på Grønn Plattform-prosjektene i 2022 er at industriløft bidrar til klimaløft. Nå er utlysningen for 2023 i gang, med ytterligere 630 millioner kroner til enda flere grønne prosjekter.

Even A. Røed Even A. Røed er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Privat)

I Norge er vi allerede langt fremme for å bidra til et grønt industriløft. I 2023 har regjeringen bevilget 5,6 milliarder kroner til klimateknologiutvikling og grønn omstilling. Helt på nivå med USA, om vi tar høyde for at Norge er et mindre land.

Fredag kom nyheten om ytterligere 5,7 milliarder kroner fra EU til grønn omstilling, og samtidig ser at de private investeringene i fastlandsindustrien i 2023 har økt med 30 prosent.

Med dette faller NHO-direktør Anniken Hauglies påstand i Dagsavisen 12. juli, om at det grønne industriløftet er uten oppdrift, på steingrunn. Når vi ser dette under ett så er det ingen tvil om at oppdriften er god, selv om både vi og NHO selvsagt har ønske om at det skal gå enda fortere.

[ Pyramidespill om klimamålene ]

Vi gjør tiltak på flere felt, gjennom en stor satsing på havvind. Ulikt for eksempel atomkraft så vil havvind kunne bygges relativt raskt og vil kunne påvirke strømprisene i et mye kortere tidsperspektiv.

Derfor satser regjeringen massivt på havvind. På kjøpet får vi mange nye grønne arbeidsplasser i hele landet.

Vi står midt i en grønn revolusjon. En stadig større del av samfunnet vårt går fra fossile brennstoff til batteridreven kraft. Men for å kunne møte denne stadig voksende næringen, så trenger vi flere batterifabrikker, og her har Norge en gyllen mulighet.

Ulikt for eksempel atomkraft så vil havvind kunne bygges relativt raskt og vil kunne påvirke strømprisene i et mye kortere tidsperspektiv.

Vi kan produsere batterier med ren norsk kraft. Flere batterifabrikker er allerede planlagt, blant annet i Arendal og Mo i Rana. Dette vil bli en stor næring i Norge.

Med oppdateringen av veikartet så kommer også produksjonsprosesser inn. Det vil rette søkelys på hvordan vi produserer i norsk industri. Det er viktig at produktene vi lager er grønne og at vi får tilgang på grønn teknologi for å omstille samfunnet vårt.

Men det er like viktig at industrien vår blir mer effektiv og har grønne produksjonsprosesser. Det vil være et industriløft som vil sikre konkurransekraft og sikre at vi fortsatt er verdensledende.

Alt dette er satsinger som gjør at vi posisjonerer oss i framtidas markeder og skaper en grønn industri som vil gi mange nye arbeidsplasser. Men det vil også bidra med grønne produkter som vil medvirke til at vi lykkes med å omstille samfunnet vårt til en grønn framtid.

Arbeiderpartiet er garantisten for at industriløftet også blir et klimaløft.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen