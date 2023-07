Det viktigste møtet med arbeidslivet

To av tre unge mellom 18 og 29 år sier at de har brukt sommerjobb som en mulighet til å komme inn i en bedrift der de har ønsket fast jobb. 43 prosent av NHO-bedriftene melder at de skal ha sommervikarer i år.

Nesten halvparten av bedriftene sier at de har ansatt en tidligere sommervikar i et større engasjement ved en senere anledning. Dette kommer frem i NHOs årlige sommerjobbundersøkelse blant medlemsbedrifter og i befolkningen.

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO.

Det er kamp om kompetanse i dag, og stadig flere bedrifter bruker sommerjobber som rekrutteringsarena. I denne kampen om kompetanse og arbeidskraft, er sommerjobber blitt en viktig arena for bedrifter til å vise frem hva de har å tilby fremtidige arbeidstakere.

Ni av ti nordmenn svarer at de har hatt sommerjobb, og like mange mener at sommerjobber er et viktig møte med arbeidslivet. 43 prosent sier at de har brukt sommerjobben som en mulighet til å komme inn i en bedrift der man ønsker å jobbe mer langsiktig.

Selv om hovedmotivasjonen for å ta seg sommerjobb er å tjene penger, bruker altså stadig flere unge sommeren til å skaffe seg relevant arbeidserfaring.

NHO-undersøkelsen viser klart at uten sommervikarene stopper Norge. Hver tredje bedrift som skal ha sommervikarer er avhengige av dem for å kunne opprettholde produksjonen i sommermånedene. Mediebedriftene og reiseliv er de som er mest avhengige av sommervikarer for å holde driften i gang om sommeren.

Det er også svært viktig at unge får et godt møte med arbeidslivet. Vi oppfordrer derfor bedrifter til å ta sommervikarene godt imot. Bedriftene må gi god opplæring, skikkelig oppfølging og sørge for at alle avtaler og kontrakter er på plass.

Her er 10 tips til arbeidsgiver ved ansettelse av sommervikarer:

Skriftlig avtale må inngås.

Ikke gå under minimumsgrense for lønn.

Feriepenger skal utbetales separat.

Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS.

Pass på å overholde loven og eventuelt tariffavtalens arbeidstidsbegrensninger.

Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager.

Adgangen til nattarbeid er begrenset.

13–15-åringer kan bare ta «lett» arbeid.

Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger.

Vær tydelig som leder.

NHOs medlemsundersøkelse ble gjennomført i april blant 2.191 NHO-bedrifter. Befolkningsundersøkelsen om sommerjobb ble gjennomført av Ipsos i mai blant 1.094 respondenter.

