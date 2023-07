Selvfølgelig viser Ukraina behov for norsk EU-medlemskap

11. juli skriver Lars Løvold fra Ungdom mot EU at invasjon av Ukraina ikke er en grunn til at Norge skal melde seg inn i EU. La det være helt klart - det har aldri vært et riktigere tidspunkt for Norge å bli EU-medlem.

Russlands angrep på Ukraina er en trussel mot friheten og demokratiet i Europa. Samtidig som vi tar vår frihet for gitt, sitter ungdom på vår alder i skyttergravene i Ukraina. Der kjemper de for friheten og demokratiet i sitt eget land.

Innleggsforfatterne Celina Aas og Oda Oline Omdal (Mona Hauglid/Kristiansand Høyre )

Ungdom mot EU ser ut til å glemme dette i sitt innlegg. Fordi sanksjonene mot Russland og støtten til Ukraina er en felles erkjennelse av den brutale krigen til Putin og en samlet støtte om vestlige verdier.

Den friheten kjemper de for med norsk rakettforsvar, amerikanske missiler og tyske stridsvogner. Ukraina har ikke tapt krigen, nettopp fordi de får hjelp av nabolandene sine. Om Ukraina legger ned våpnene sine, taper de krigen.

Norge bør være en del av et samarbeid som kjemper for våre verdier

Kampen for norsk EU-medlemskap handler om at Norge står på utsiden av det europeiske fellesskapet, et fellesskap Ukraina kriger for å bli en del av. Ukrainerne kjemper for å bli en del av organisasjoner som EU og NATO, institusjoner som enkelte norske partier ikke ønsker å være en del av. Det er usolidarisk. Norge kan faktisk mye bedre enn det.

La oss være ærlige. EU-landene har vedtatt sanksjoner mot Russland, lenge før samtlige norske partier har tenkt tanken. Denne krigen er et angrep på våre vestlige verdier. Det har derfor aldri vært viktigere at Norge er en del av institusjonen som kjemper for disse verdiene, som et samlet Europa. Derfor faller argumentene til ungdom mot EU mellom to stoler.

Det eneste problemet til EU, er at Norge ikke er medlem.

For Norge bør være en del av et samarbeid som kjemper for våre verdier.

