Boliger er bygget for å bo i

I et brennhett boligmarked er det blitt like vanskelig å leie en leilighet som det er å få tak i en billett til en Taylor Swift-konsert. Og selv om vi alle kjenner noen som nå sørger over konsertbilletten de ikke fikk tak i, eller ikke hadde råd til, så er det likevel viktigere å få et sted å bo.

Å kunne bo der du jobber, der du studerer, eller der ungene går skole og har hele livet sitt, er noe alle burde ha mulighet til. Mens andre store europeiske byer innfører tiltak som makspris på utleie, fortsetter vi som om markedet er umulig å regulere.

I alle nyhetssakene om studenter som står uten et sted å bo, og aleneforsørgere som fortviler, er det som om vi glemmer at det finnes gode, politiske grep vi kan ta for å få kontroll med boligmarkedet.

Det er ingen grunn til at vi skal la markedskreftene styre, når vi har lover og regelverk vi kan benytte. Slik situasjonen nå er i en rekke av de store byene bør regjeringen snarest se på hvilke tiltak som kan gjennomføres for å sikre at prisene ikke går i taket.

Boligutleie er allerede regulert gjennom husleieloven, der det blant annet er satt et tak på hvor ofte og hvor mye prisene på utleie kan stige. Det er klokt. Men når man befinner seg i akutte situasjoner, som vi gjør nå, må vi også se på andre virkemidler. For veksten i leiepris kommer samtidig som en dyrtid som rammer hardt.

Dyrtiden fører til at vi alle må stramme inn noe. For de med dårligst råd i utgangspunktet er det katastrofalt.

Det er derfor på tide å se på om vi bør ta andre grep enn det vi har gjort til nå. Prisregulering og om nødvendig makspris vil være fornuftige tiltak, også i en norsk setting. Det fine med den loven vi har nå, er at det er fullt mulig å tilpasse det både til område og tidsomfanget der behovet er størst.

Grete Wold Grete Wold er stortingsrepresentant for SV. (Privat)

For SV har det å sikre bedre forhold for leietagere vært viktig lenge. Derfor var det viktig for oss å få på plass et husleieutvalg, og sikre midler til å bygge flere boliger. I forhandlingene om revidert budsjett landet vi derfor en halv milliard kroner til flere studentboliger og sikret 180 millioner kroner i tilskudd til utleieboliger.

Vi trenger også å styrke muligheten for de som ønsker å eie bolig, og SV har en rekke forslag for å sikre flere boliger og bedre muligheter – som en tredje boligsektor. Men på kort sikt trenger vi raske og effektive grep for å sikre et leiemarked der folk faktisk har mulighet til å bo, også i de store byene.

I ekstraordinære tider trenger vi modige politikere. Og det vi ser nå, med en voldsom prisvekst i alle sektorer, er nettopp ekstraordinære tider. La oss sikre alle den grunnleggende rettigheten til å bo.

La oss bruke de virkemidlene vi har for å stoppe et marked ute av kontroll, og å sikre at også lærere, renholdere, bussjåfører og frisører kan bo og jobbe i byene våre.

