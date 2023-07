Høyres rike onkler

Så langt i år har Høyre fått valgkampstøtte fra noen av Norges aller rikeste personer. En gjennomgang Dagbladet har gjort av hvem som har gitt penger til Høyres valgkamp, viser at de aller fleste pengene kommer fra Norges rikeste og mektigste.

Av 11 millioner kroner som Høyre har fått i bidrag, kommer åtte av dem fra folk som står på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Flere av bidragsyterne har også flyttet formuen til Sveits og gir pengene via familiekontrollerte selskaper. De aller fleste er menn.

Innleggsforfatterne fra venstre: Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum. (Privat)

En artikkel i Dagens Næringsliv viser at Høyre fikk bidrag på ni millioner bare i juni, sist fra rederen Anders C. G. Wilhelmsen, også han på listen over landets rikeste.

LOs bidrag til partiene på venstresiden oppveier for de millionene høyresidens bidragsytere gir til sine partier

LO og fagbevegelsen har også lang tradisjon med å gi partistøtte til partier på venstresiden. LOs medlemmer har ikke millioner på konto som de kan gi til partier som vil forme en politikk som passer vanlige arbeidsfolk. Derfor gir vi i felleskap.

LOs bidrag til partiene på venstresiden oppveier for de millionene høyresidens bidragsytere gir til sine partier. Uten LOs bidrag ville det vært en stor skjevhet i høyresidens favør.

Om man ser på bidragene i 2021, og tar bort bidragene fra fagbevegelsen, fikk Arbeiderpartiet en drøy million, mot Høyres 20 millioner. De aller fleste av disse fra velstående enkeltpersoner eller deres private selskaper.

LO er en stor og åpen demokratisk organisasjon som er stolt av å si at vi fremmer interessene til helt vanlige arbeidsfolk. Derfor vedtar LO og fagbevegelsens demokratiske organer partistøtte til de partiene som best ivaretar arbeidsfolks interesser.

Vi vet at de med høy inntekt gjennomgående får større gjennomslag enn vanlige folk. Statsviteren Ruben Berge Mathisen har gjennom sin doktorgradsavhandling vist hvordan vanlige folk og lavinntektsgrupper har liten reell innflytelse på norsk politikk.

Hans doktorgrad viser en ting til, nemlig at omtrent halvparten av alle valgkampbidrag til norske partier gis av fagbevegelsen. Det betyr, ifølge Mathisen, at det ikke bare er velstående bidragsytere som påvirker politikken, men også fagforeninger.

Stilt overfor valgene Høyre har gjort i maktposisjon har deres prioriteringer handlet mer om å kutte i formuesskatten for de aller rikeste menneskene i Norge, enn om å styrke velferden for folk flest – eller å hjelpe de som er aller mest utsatt. I det bildet fremstår partistøtten fra landets rikeste helt logisk.

Historikeren Francis Sejersted skriver i sin bok om partiets historie at Høyre alltid har fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet. Listen over bidragsyterne til partiet understreker det bedre enn noe annet. Arbeiderbevegelsens institusjoner har derimot vært verktøy for å møte høyresidens økonomiske makt. Partistøtten som fagbevegelsen gir til partiene på venstresiden i norsk politikk, speiler dette.

LO, Fellesforbundet, Fagforbundet og flere av våre andre forbund gir penger til de partiene som er mest enig med våre medlemmer. LO jobber for å ivareta våre medlemmers interesser både overfor arbeidsgiverne og i samfunnet.

Det betyr at vi støtter opp om en politikk som bidrar til økt sysselsetting, rettferdig fordeling og en sterk velferdsstat som bidrar til å opprettholde samholdet og tilliten i befolkningen.

